«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 27 февраля. Заработная плата от 800 до 1350 рублей.
От 1350 рублей
Машинист трелёвочной (лесозаготовительной) машины
- Тарифный разряд: 6
- Образование: профессионально-техническое
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1 года
- Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».
От 1050 рублей
Мастер на лесосеках
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- Образование: среднее специальное
- Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».
От 1000 рублей
1. Ветеринарный врач-гинеколог
- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: без вредных привычек
- Наниматель: ГУ «Слуцкая райветстанция».
2. Водитель категории С, Е
- Образование: среднее специальное
- Наниматель: ИП Данилецкий С. А.
От 940 рублей
Врач-терапевт медицинской части
- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: возраст до 35 лет, опыт работы, не привлекался к уголовной ответственности
- Наниматель: Лечебно-трудовой профилакторий № 3.
От 850 рублей
Лесник
- Образование: профессионально-техническое
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы
- Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».
От 800 рублей
1. Электрогазосварщик
- Тарифный разряд: 3−5
- Образование: профессионально-техническое
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы
- Наниматель: ОАО «Крановый завод».
2. Фрезеровщик
- Тарифный разряд: 4−5
- Образование: общее среднее
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы
- Наниматель: ОАО «Крановый завод».
3. Изолировщик на термоизоляции
- Тарифный разряд: 3
- Образование: профессионально-техническое
- Другие пожелания к соискателю: допуск на высоту, работа в Слуцке, командировки в Петриков, Новополоцк, пропуск на территорию ОАО «Беларуськалий»
- Наниматель: Слуцкий участок филиала «Солигорское управление» ОАО «Белтеплоизоляция».
4. Слесарь механосборочных работ
- Тарифный разряд: 4−5
- Образование: общее среднее
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы
- Наниматель: ОАО «Крановый завод».
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