«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 27 февраля. Заработная плата от 800 до 1350 рублей.

От 1350 рублей

Машинист трелёвочной (лесозаготовительной) машины

Тарифный разряд: 6

Образование: профессионально-техническое

Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1 года

Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

От 1050 рублей

Мастер на лесосеках

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Образование: среднее специальное

Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

От 1000 рублей

1. Ветеринарный врач-гинеколог

Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю: без вредных привычек

Наниматель: ГУ «Слуцкая райветстанция».

2. Водитель категории С, Е

Образование: среднее специальное

Наниматель: ИП Данилецкий С. А.

От 940 рублей

Врач-терапевт медицинской части

Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю: возраст до 35 лет, опыт работы, не привлекался к уголовной ответственности

Наниматель: Лечебно-трудовой профилакторий № 3.

От 850 рублей

Лесник

Образование: профессионально-техническое

Другие пожелания к соискателю: опыт работы

Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

От 800 рублей

1. Электрогазосварщик

Тарифный разряд: 3−5

Образование: профессионально-техническое

Другие пожелания к соискателю: опыт работы

Наниматель: ОАО «Крановый завод».

2. Фрезеровщик

Тарифный разряд: 4−5

Образование: общее среднее

Другие пожелания к соискателю: опыт работы

Наниматель: ОАО «Крановый завод».

3. Изолировщик на термоизоляции

Тарифный разряд: 3

Образование: профессионально-техническое

Другие пожелания к соискателю: допуск на высоту, работа в Слуцке, командировки в Петриков, Новополоцк, пропуск на территорию ОАО «Беларуськалий»

Наниматель: Слуцкий участок филиала «Солигорское управление» ОАО «Белтеплоизоляция».

4. Слесарь механосборочных работ

Тарифный разряд: 4−5

Образование: общее среднее

Другие пожелания к соискателю: опыт работы

Наниматель: ОАО «Крановый завод».