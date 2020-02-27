В Гонконге каждому из 7 млн жителей раздадут по $ 1300. Всё ради того, чтобы стимулировать экономику города

Власти Гонконга выплатят постоянным жителям города старше 18 лет по 10 тысяч гонконгских долларов ($ 1283).

Об этом заявил министр финансов Гонконга Пол Чан, сообщает местное издание South China Morning Post. Финансовую помощь получат около 7 млн жителей Гонконга, отмечает CNN.

Также власти города снизят некоторые налоги и компенсируют малоимущим месяц аренды государственного жилья.

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Эти меры призваны стимулировать рост экономики Гонконга. В городе ожидается самый значительный бюджетный дефицит за 15 лет из-за спада экономики, начавшегося в третьем квартале 2019 года. Он был вызван, в частности, длительными антикитайскими протестами, а также торговой войной между Китаем и США.

Ситуацию усугубляет распространение коронавируса, который уже нанёс удар по экономической активности в Гонконге, отметил Чан.

В общей сложности власти города потратят на программу поддержки экономики 120 млрд гонконгских долларов ($ 15,4 млрд).

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