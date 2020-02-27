В Берлине тестируют «умные» мусорные баки. Насколько хорошо они работают

Власти столицы Германии экспериментируют с мусорными баками нового поколения. Они вмещают втрое больше отходов, передают данные о своей загруженности и говорят прохожим «спасибо».

Мистер Филл — самый современный мусорный бак Берлина. Работает он от солнечных батарей, а мусора в него вмещается гораздо больше, чем в стандартную урну — благодаря установленному внутри прессу, сжимающему выбрасываемые бытовые отходы. В самом центре Берлина установлено полтора десятка таких машин. Внутри оранжевого контейнера стоит стандартное мусорное ведро вместительностью 120 литров. Но благодаря прессу объём поступающего мусора уменьшается в пять раз, поэтому в него вмещается до 600 литров отходов.

В оживлённых местах Берлина урны быстро переполняются

Как говорит Тило Мерц, руководитель проекта из городской компании по сбору и утилизации мусора, в многолюдных общественных местах — там, где много туристов и много прохожих, — стандартные урны быстро переполняются, и нередко их приходится опустошать по три раза в день. «А с помощью этих контейнеров мы хотим добиться того, чтобы их надо было разгружать только раз в день или вообще раз в два дня. Это позволит сэкономить рабочее время наших сотрудников», — говорит он.

Датчики внутри контейнера следят за его загрузкой. Как только контейнер заполняется на две трети, на панели загорается жёлтый свет, а когда мусорное ведро заполнено на 90%, загорается красный и контейнер подаёт сигнал в диспетчерскую. Есть ещё одно технологическое новшество: сенсоры, распознав стеклянные и пластиковые бутылки, деактивируют пресс. По требованию полиции мусорные контейнеры могут быть заблокированы. Например, на время проведения крупных массовых мероприятий и государственных визитов. Службы безопасности хотят быть уверены в том, что в мусорных баках нельзя разместить взрывные устройства. Открывать его можно двумя способами: рукой или ногой, нажав на педаль.

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Пример «умного города»

В четырёх разных точках Берлина расставлены в общей сложности 33 таких урны с пометкой «сделано в Нидерландах». Их производят в городке Кулемборг недалеко от Утрехта.

Эксперимент рассчитан на один год. «За это время мы планируем протестировать контейнеры в разное время года и понять, как часто они используются и насколько хорошо они работают при разной температуре и разных погодных условиях. И как они воспринимаются населением», — говорит Тило Мерц.

Помимо Берлина, такие мусорные баки тестируют ещё в Гамбурге и Бремене. Новшество отлично вписывается в концепцию smart city — «умный город».

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