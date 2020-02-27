Строительство «Радуги» на «Сахарном» в Слуцке начнётся в марте. И когда в неё пустят первых покупателей,

Закончить строительство планируют в ноябре. Об этом «Кур'еру» сообщил Андрей Заяц, директор Торгового дома «Радуга-Свет».

«Проектная документация готова. Идёт тендер на выбор строительной организации. К марту, надеюсь, этот вопрос будет решён. Планируем строительство закончить в ноябре, чтобы за декабрь подготовить торговый зал и заполнить его товаром. Открытие магазина хотим приурочить к Новому, 2021, году», — рассказал Андрей Заяц.

По его словам, случчане получат не менее 80 рабочих мест. При магазине будут работать ресторан «Гудзон», развлекательная зона для детей, также будут площади для аренды, на которых предполагается открытие аптеки, цветочного магазина, филиала банка и парикмахерской. «Пока готовим к открытию 1 мая магазин „Радуга“ в Любани», — добавил директор Торгового дома «Радуга-Свет».

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Напомним, супермаркет «Радуга» построят на улице Солигорской в районе Слуцкого сахарорафинадного комбината. Ранее «Кур'ер» сообщал, что в слуцкой «Радуге» предусмотрено кафе и большая парковка.

Раньше в этой части Слуцка начиналось строительство «Евроопта», но всё отменилось, потому что владелец (ООО «Евроторг») не захотел регистрировать торговое предприятие в Слуцке. В декабре 2015 года возведённые несущие конструкции демонтировали.