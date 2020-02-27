Министерство образования рассказало, когда пройдут последние звонки и выпускные вечера и когда будут отдыхать школьники в следующем учебном году.
Последний звонок
Последний звонок для учеников 9-х и 11-х классов в 2020 году пройдёт 30 мая, сообщается на сайте Министерства образования.
Экзамены
Выпускные экзамены для учеников 9-х и 11-х классов пройдут с 1 по 9 июня.
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- Девятиклассники будут сдавать русский и белорусский языки, а также математику. Дни испытаний — 2, 4 и 9 июня.
- Одиннадцатиклассников ждут два письменных экзамена: русский или белорусский язык и математика. Назначены они на 1, 3 и 5 июня. Кроме того, выпускникам нужно сдавать и два устных экзамена — по английскому языку и истории Беларуси.
Выпускные
Выпускные летом-2020 Минобразования рекомендует провести 10−11 июня (среда-четверг).
Учебный год 2020/2021
График учёбы
Уже известен и график учёбы на следующий учебный год:
- первая четверть — с 1 сентября по 31 октября 2020 года,
- вторая — с 9 ноября по 24 декабря 2020 года,
- третья — с 11 января по 27 марта 2021 года,
- четвёртая — с 5 апреля по 31 мая 2021 года.
Каникулы
Каникулы в следующем учебном году будут такими:
- осенние — 8 дней: с 1 ноября по 8 ноября включительно;
- зимние — 17 дней: с 25 декабря по 10 января включительно;
- весенние — 8 дней: с 28 марта по 4 апреля включительно;
- летние — 92 дня: с 1 июня по 31 августа включительно (для выпускников 9-х классов — 82 дня: с 11 июня по 31 августа).
Для первых и вторых классов в ІІІ четверти проводятся дополнительные зимние каникулы — с 15 февраля по 21 февраля 2021 года.
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