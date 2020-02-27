Министерство образования рассказало, когда пройдут последние звонки и выпускные вечера и когда будут отдыхать школьники в следующем учебном году.

Последний звонок

Последний звонок для учеников 9-х и 11-х классов в 2020 году пройдёт 30 мая, сообщается на сайте Министерства образования.

Экзамены

Выпускные экзамены для учеников 9-х и 11-х классов пройдут с 1 по 9 июня.

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Девятиклассники будут сдавать русский и белорусский языки, а также математику. Дни испытаний — 2, 4 и 9 июня.

Одиннадцатиклассников ждут два письменных экзамена: русский или белорусский язык и математика. Назначены они на 1, 3 и 5 июня. Кроме того, выпускникам нужно сдавать и два устных экзамена — по английскому языку и истории Беларуси.

Выпускные

Выпускные летом-2020 Минобразования рекомендует провести 10−11 июня (среда-четверг).

Учебный год 2020/2021

График учёбы

Уже известен и график учёбы на следующий учебный год:

первая четверть — с 1 сентября по 31 октября 2020 года,

вторая — с 9 ноября по 24 декабря 2020 года,

третья — с 11 января по 27 марта 2021 года,

четвёртая — с 5 апреля по 31 мая 2021 года.

Каникулы

Каникулы в следующем учебном году будут такими:

осенние — 8 дней: с 1 ноября по 8 ноября включительно;

зимние — 17 дней: с 25 декабря по 10 января включительно;

весенние — 8 дней: с 28 марта по 4 апреля включительно;

летние — 92 дня: с 1 июня по 31 августа включительно (для выпускников 9-х классов — 82 дня: с 11 июня по 31 августа).

Для первых и вторых классов в ІІІ четверти проводятся дополнительные зимние каникулы — с 15 февраля по 21 февраля 2021 года.