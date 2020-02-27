Нет, это не коронавирус… Прогулка по центру Минска чуть не закончилась трагедией

Прогулка по центру столицы едва не закончилась трагедией.

Вчера (26 февраля, среда. — Прим. ред.) около 19.00 молодая девушка с парнем отдыхали в Центральном баре. Игристое лилось рекой, хохот и гомон не стихали ни на минуту, близился первый день весны, как вдруг девушка, схватившись за область груди, стремглав помчалась, минуя по пути гостей заведения, а затем недоуменных прохожих. Она как бы начала надуваться, куртка стала трещать по швам, ворвалась в соседний «Макдональдс», вбежала в уборную, расталкивая детей, младенцев и собак, села на унитаз. И, Боже, ещё бы секунда, доля секунды, и её разорвало бы на части. Глаза её наполнились краской, щёки румянцем — нет, это не коронавирус, это понос.

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