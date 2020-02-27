В Слуцке назначили нового начальника ГАИ

Приказом начальника УВД Миноблисполкома от 25 февраля майор Александр Шавалеев назначен начальником отдела ГАИ Слуцкого РОВД.

Отметим, что с декабря 2019 года он исполнял обязанности по данной должности. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОВД.

В четверг, 27 февраля, на общем собрании в новой должности Александра Шавалеева представили личному составу.

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Александр Шавалеев в 2005 году окончил государственное учреждение профессионального образования «Белорусско-Российский университет»; в 2017-м прошёл переподготовку в УО «Могилёвский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь».

Службу в органах внутренних дел Александр Шавалеев начал в 2007 году.

До сентября 2015 года был инспектором ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.

Затем до декабря 2017 года проходил службу в должности старшего инспектора ДПС Слуцкой ГАИ.

После чего был назначен заместителем начальника отдела — начальником межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения ОГАИ Слуцкого РОВД.

Напомним, до этого на должности начальника ГАИ был Александр Станкевич. В ноябре 2019 года его назначили заместителем начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению.

Новый начальник МРЭО ГАИ

На должности начальника МРЭО ОГАИ Слуцкого РОВД Александра Шавалеева заменит Валерий Усович.

Валерий Усович в 2011 году окончил УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». На должность заместителя начальника ГАИ он приходит с должности старшего инспектора ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.