«Слуцк, он хороший, особенно когда...» Посмотрите, как читатели «Кур'ера» продолжили эту фразу

В пятницу, 21 февраля, «Кур'ер» в подписи к этим фотографиям (ниже) попросил своих читателей продолжить фразу «Слуцк, он хороший, особенно когда…»

Удивила случчанка Изабелла Нестеренко, которая не просто продолжила фразу, но и специально сочинила, как мы считаем, отличное стихотворение о нашем городе, а главное — рассказывающее о том, чем Слуцк живёт в эти дни. Судите сами.

Слуцк, он хороший

Особенно когда никуда не спешит прохожий,

Когда ни холодно и ни жарко.

И блогер не может найти недостатка.

Часы показывают время точное.

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Самое лучшее на базаре — молочное.

Водители на пешеходов не злятся.

Те идут аккуратно. А куда деваться.

В поликлинике разобрались с очередями.

И никто не спрашивает: «Кто за вами?»

А зашёл — и врач уже ждёт.

Вы ко мне? Я так счастлив. Вперёд.

В школах нет кодекса и нет правил.

Здесь не Чикаго, чтобы кто-то кого-то ударил.

Заводы открыты и рабочих ждут,

И снова в почёте и отдых, и труд.

Машин стало меньше.

Автобусы ходят.

Люди одеты модно и по погоде.

На завтрак омлет и сам ешь свой ужин,

Потому что врагов нет. И твой ужин никому не нужен.

Нет бездомных животных. Кто в доме, кто в конуре.

Это домашняя кошка просто гуляет сама по себе.

В школах бесплатно кормят детей,

Детские сады — для всех матерей.

Шуманин спектакли ставит лучше МХАТа.

К нему не пробиться. Вот так-то ребята.

А что там в начале? Слуцк, он хороший.

И никуда не спешит прохожий.

Почитайте, как ещё читатели продолжили фразу «Слуцк, он хороший, особенно когда…».

Сергей Слуцкий: «…особенно когда на улице 2001 год».

Диана Громова: «…особенно когда ты в нём не живёшь».

Кирилл Волков: «…особенно издалека… Километров с пятисот».

Bez Name: «Слуцк, он хороший,

Особенно когда рассвет в тумане настаёт.

Слуцк, он хороший,

Когда прохожий сонный по нему идёт.

Слуцк, он хороший,

Особенно когда стучится лучик солнышка в окошко.

Слуцк, он хороший,

Когда она, проснувшись, лащится с тобой, как кошка».

Любовь Семенович: «Слуцк, он хорош, особенно когда

Не ездишь ты в другие города,

Где чище воздух и работа есть,

Заводов больше, чем осталось здесь.

Душевным был кормильцем город наш.

Был раньше Слуцком, а теперь— Торгаш…»

Алексей Мазур: «Слуцк, он хороший, особенно когда живёшь в Нью-Йорке».

Ксения Вечер-Ковалевская: «/…/ Слуцк, он хороший, особенно когда есть «грошы».