«Слуцк, он хороший, особенно когда...» Посмотрите, как читатели «Кур'ера» продолжили эту фразу

В пятницу, 21 февраля, «Кур'ер» в подписи к этим фотографиям (ниже) попросил своих читателей продолжить фразу «Слуцк, он хороший, особенно когда…»
Удивила случчанка Изабелла Нестеренко, которая не просто продолжила фразу, но и специально сочинила, как мы считаем, отличное стихотворение о нашем городе, а главное — рассказывающее о том, чем Слуцк живёт в эти дни. Судите сами.
Слуцк, он хороший
Особенно когда никуда не спешит прохожий,
Когда ни холодно и ни жарко.
И блогер не может найти недостатка.
Часы показывают время точное.
Самое лучшее на базаре — молочное.
Водители на пешеходов не злятся.
Те идут аккуратно. А куда деваться.
В поликлинике разобрались с очередями.
И никто не спрашивает: «Кто за вами?»
А зашёл — и врач уже ждёт.
Вы ко мне? Я так счастлив. Вперёд.
В школах нет кодекса и нет правил.
Здесь не Чикаго, чтобы кто-то кого-то ударил.
Заводы открыты и рабочих ждут,
И снова в почёте и отдых, и труд.
Машин стало меньше.
Автобусы ходят.
Люди одеты модно и по погоде.
На завтрак омлет и сам ешь свой ужин,
Потому что врагов нет. И твой ужин никому не нужен.
Нет бездомных животных. Кто в доме, кто в конуре.
Это домашняя кошка просто гуляет сама по себе.
В школах бесплатно кормят детей,
Детские сады — для всех матерей.
Шуманин спектакли ставит лучше МХАТа.
К нему не пробиться. Вот так-то ребята.
А что там в начале? Слуцк, он хороший.
И никуда не спешит прохожий.
Почитайте, как ещё читатели продолжили фразу «Слуцк, он хороший, особенно когда…».
Сергей Слуцкий: «…особенно когда на улице 2001 год».
Диана Громова: «…особенно когда ты в нём не живёшь».
Кирилл Волков: «…особенно издалека… Километров с пятисот».
Bez Name: «Слуцк, он хороший,
Особенно когда рассвет в тумане настаёт.
Слуцк, он хороший,
Когда прохожий сонный по нему идёт.
Слуцк, он хороший,
Особенно когда стучится лучик солнышка в окошко.
Слуцк, он хороший,
Когда она, проснувшись, лащится с тобой, как кошка».
Любовь Семенович: «Слуцк, он хорош, особенно когда
Не ездишь ты в другие города,
Где чище воздух и работа есть,
Заводов больше, чем осталось здесь.
Душевным был кормильцем город наш.
Был раньше Слуцком, а теперь— Торгаш…»
Алексей Мазур: «Слуцк, он хороший, особенно когда живёшь в Нью-Йорке».
Ксения Вечер-Ковалевская: «/…/ Слуцк, он хороший, особенно когда есть «грошы».
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