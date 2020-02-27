«Я положительно отношусь к фастфуду». Чем руководствуется победительница «Instagram года #Слуцк-2019» при покупке продуктов

Случчанка Амина Палазник, победительница «Instagram года #Слуцк-2019», рассказала «Кур'еру», что она готовит для своей семьи чаще всего, на что обращает внимание при выборе продуктов и какое блюдо, по её мнению, больше всего любят случчане.

Напомним, что церемония награждения прошла в среду, 22 января, в лаунж-баре «Мята». Амина Палазник победила в номинации «InstaFood». Она ведёт свой блог в Instagram и делится своими рецептами на сайте kurjer.info.

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Какое блюдо, по вашему мнению, самое популярное у случчан?

Я думаю, что самое популярное блюдо в Слуцке — это шаурма. Быстро, вкусно, сытно. Мы тоже дома иногда готовим, но не часто. Ещё одно популярное блюдо — пицца, потому что её можно приготовить из любых ингредиентов: что есть в холодильнике, то и положил. Её любят и дети, и взрослые.

Какие блюда вы готовите чаще всего?

Я стараюсь, чтобы у нас было разнообразное питание. Но так как мой сын (он студент) очень любит куриное филе, которое я мариную и запекаю в рукаве, то каждые выходные я ему с собой готовлю такое блюдо.

Весной у нас самое популярное блюдо — салатики. Берём пекинскую капусту, огурец, помидор, кучу зелени, сметану. Потому что организм в это время года уже требует витаминов.

Чем вы руководствуетесь при покупке продуктов?

Я всегда смотрю на качество, сроки и, конечно, количество консервантов. На это всегда нужно обращать внимание. Ну и, если честно, люблю покупать на акциях.

Как вы относитесь в фастфуду?

Положительно. Если он приготовлен из свежих продуктов, на хорошем фритюре, на свежем масле, если к приготовлению действительно добросовестно относятся, то почему бы и нет. Но я считаю, что его должно быть немного в нашем рационе.

СПРАВКА. Премия «Instagram года #Слуцк» учреждена газетой «Кур'ер». Создана для того, чтобы рассказать читателям об интересных аккаунтах случчан, отметить их авторов, мотивировать читателей газеты с креативом вести свои страницы в Instagram, а также организовать досуг в городе. Все публикации на эту тему здесь.

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