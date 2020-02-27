В пятницу, 28 февраля, в Слуцке будет проходить единый день безопасности дорожного движения под девизом «Скажи равнодушию нет!», направленный на профилактику происшествий, участники которых оставляют место ДТП.

Об этом «Кур'еру» сообщил Андрей Сенькевич, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.

Самые частые ДТП — наезды на пешеходов

Основными причинами ДТП по-прежнему являются нарушения ПДД пешеходами, превышение или неправильный выбор водителями скорости движения, управление транспортом в состоянии опьянения, а также нарушение правил обгона и проезда пешеходных переходов.

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Самыми тяжёлыми последствиями характеризуются лобовые столкновения. На их долю приходится основная часть погибших в автоавариях людей. Эти ДТП происходили из-за неправильной оценки водителями сложившейся дорожной обстановки или неправильных действий при возникновении опасной ситуации. В неблагоприятных погодных условиях, при скользком покрытии и высокой интенсивности движения, особенно в предвыходные и выходные дни, любая ошибка, будь то нарушение правил обгона или скоростного режима, неминуемо приводила к беде.

Самые частые ДТП — наезды на пешеходов. Внезапно появившийся на проезжей части пешеход не только сам рискует погибнуть под колёсами, но и создаёт аварийную ситуацию для транспорта.

Когда водители не в ответе

«По данным статистики, более 80% аварий с пешеходами происходит по их же собственной вине. Водители не в ответе за эти происшествия, но только при одном условии — если они остались на месте аварии, оказали помощь пострадавшему, вызвали „скорую“ и ГАИ. То есть остались людьми и перед законом, и перед своей совестью, — отметил Андрей Сенькевич. — Если же поступили наоборот, уехали с места происшествия, то в соответствии со ст. 159 УК РБ такие водители привлекаются к уголовной ответственности. Оставление в опасности человека влечёт за собой наказание в виде ареста или лишения свободы на срок до трёх лет со штрафом».

Как правило, данного рода происшествия происходят в тёмное время суток на неосвещённых участках дорог.

«Практика показывает, что водитель, находясь в состоянии аффекта после совершения ДТП, убеждён, что только он один виновен и наказание для него неминуемо. В большинстве случаев это убеждение ошибочно. Испугавшись, водитель забывает о человеке, которому необходима помощь, и уезжает с места происшествия, надеясь на „авось“, тем самым лишив себя возможности оправдать свои действия», — добавил инспектор.

Преступление и наказание

В каждом конкретном случае сотрудники милиции проводят доскональное расследование происшествия, и выводы в большинстве случаев говорят о том, что виновником происшествия является пешеход, а не водитель. Но как только водитель покидает место ДТП, он автоматически превращается в преступника, которому будут вменяться две статьи Уголовного кодекса РБ.

Ст. 317 ч. 2 УК РБ — совершение ДТП, повлёкшего смерть или причинение тяжких телесных повреждений. Наказание — исправительные работы на срок до 2 лет или ограничение свободы на срок до 5 лет. Ст. 159 ч. 3 УК РБ — оставление в опасности. Наказание — арест или лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом.

«Одним из основных направлений служебной деятельности ГАИ является раскрытие таких ДТП и их профилактика. Анализ показывает, что количество и тяжесть последствий таких происшествий снижается, вместе с тем за каждой единицей статистики стоят человеческие жизни и судьбы», — отметил сотрудник ГАИ.

ЦИФРА. С 2020 года на дорогах Минской области произошло 2 ДТП со скрывшимися водителями, в которых 2 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. В 1 ДТП виновен водитель в состоянии опьянения.

Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте Правила дорожного движения и помните, что даже незначительная ошибка и невнимательность на дороге могут привести к непредсказуемым последствиям!

♦ Пешеходам

Изменение погодных условий, раннее наступление сумерек и отсутствующий фликер существенно увеличивают риск для пеших участников дорожного движения попасть в ДТП.

Для справки. За нарушение ПДД пешеходам грозит предупреждение или штраф от 1 до 3 базовых величин (от 27 до 81 рубля). Если же пеший участник в момент совершения правонарушения находится в состоянии опьянения, штраф возрастает до 5 базовых величин.

ГАИ обращается к случчанам и просит не оставаться равнодушными и безучастными! Если вы видите, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения или вблизи проезжей части есть нетрезвый пешеход, явно представляющий опасность для движения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102.

♦ Водителям

Для автолюбителя, не пропустившего пешехода, предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 5 базовых (от 27 до 135 рублей).

Слуцкая ГАИ настоятельно рекомендует водителям не превышать скорость, соблюдать дистанцию, быть предельно внимательными при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, также в населённых пунктах, где в любое время на дороге может оказаться пешеход.

Для справки. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин (с 1 января 2020 года базовая величина составляет 27 рублей).

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности по ст. 317−1 УК РБ. При этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым он управлял, независимо от права собственности.