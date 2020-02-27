Дрожжевой

Описание проекта

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Цель проекта

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Задачи проекта

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Статистика проекта

Охват - 100 000 человек
Просмотры - 5 000 человек

Вконтакте

Охват - 100 000 человек
Просмотры - 5 000 человек

Инстаграм

Охват - 100 000 человек
Просмотры - 5 000 человек

Сайт

Охват - 100 000 человек
Тираж - 5 000 экземпляров

Газета

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Галя Петрова

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Галя Петрова

Покупатель

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Галя Петрова

Покупатель
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По вопросам сотрудничества

Адрес

г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1 (2-й этаж, вход со двора)

Телефон

8 01795 3 17 17
8 01795 2 91 92

Email

reklama@kurjer.info

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