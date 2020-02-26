Фотография Слуцка, на которой его жители вручают цветы советским офицерам-освободителям, всколыхнула татарский город Елабуга. Жительница Слуцка Наталья Люцко (внештатный корреспондент «Кур'ера») узнала, как сложилась судьба Геннадия Краснова, советского бойца из татарского города Елабуга, изображённого на известном в Слуцке снимке 75-летней давности.

Наталья Люцко интересуется историей Случчины. Четыре года назад она опубликовала в своём личном блоге материалы об освобождении Слуцка от фашистов 30 июня 1944 года и разместила фотографию, ставшую на Случчине символом Победы. На ней изображены ликующие жители Слуцка, которые вручают цветы советским офицерам-освободителям.

«Я искала в интернете статьи о событиях, которые происходили в этот день в Слуцке, — рассказала Наталья Люцко. — В региональной газете «Кур'ер» нашла статью Сергея Богдашича, в которой он приводит воспоминания очевидцев и участников памятных событий и фото. Я не думала, что у моего поста в личном блоге появится неожиданное продолжение.

Но 8 мая 2019 года мне на почту пришло приглашение от Натальи Красновой, на её странице я увидела знакомое фото.

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Поиски старшего сержанта Геннадия Краснова

Женщина написала мне: «В семейном альбоме хранится старое фото, на котором моему 19-летнему отцу благодарные жители города Слуцка вручают цветы. Фото сделано из газеты. Автор фотографии В. Аркашев. А сегодня звонит моя знакомая, она видела у меня этот снимок, и говорит, что видела это фото в интернете. И ведь действительно: на страничке Натальи Лучко (правильно Люцко — прим. редакции) рассказывается об освобождении Слуцка, и в конце статьи фото, как у меня в альбоме, только лучшего качества. Если вдруг кто-то из друзей Натальи Лучко или она сама увидит моё сообщение, прошу вас написать. Я считаю чудом, что через столько лет молодой отец глядит на меня с экрана монитора». Я тут же написала Наталье: «У меня просто перехватило дыхание. Не так много сохранилось фотографий моего города в те далёкие победные дни. Столько радости на лицах людей, столько счастья! Было бы здорово, если бы вы, Наташа, написали о своём отце. История фотографии из победного мая в Слуцке заинтересовала многих. Дело в том, что во многих публикациях она по-разному подписывается и датируется. Ваше сообщение — это настоящая сенсация, чудо и для нас, случчан, интересующихся историей малой родины. Вчера на выставке, посвящённой Дню Победы, увидела нашу фотографию. Она часто используется при публикации статей. Слуцкие историки, краеведы, случчане будут признательны, если вы поделитесь воспоминаниями о своём отце. Возможно, у вас есть его фотографии той поры, более поздние. Что рассказывал вам папа о мае 1945 года в Слуцке? Как и где он воевал?"

Так между нами завязалась переписка. Вот что рассказала Наталья Краснова о своём отце: «Моего папу звали Краснов Геннадий Николаевич. На фото ему 19 лет, он ушёл в последний путь 5 марта 1990 года. К сожалению, я не много знаю о его военных годах, была младшим ребёнком в семье. Старший брат Вадим рассказывал мне о военных годах отца. 8 мая, когда увидела вашу статью, я была просто счастлива, это чудо какое-то. Фотография действительно передала ликование людей, их счастье, радость».

Поиски продолжились

После этого письма переписка прервалась, но мысль узнать подробности жизни человека с легендарного снимка не давала мне покоя.

В социальных сетях я не нашла ни Наталью Краснову, ни её брата Вадима Краснова. Тогда уже в феврале 2020 года я написала письмо в Совет ветеранов Татарстана с просьбой найти сведения о гвардии старшем сержанте Геннадии Николаевиче Краснове. Через две недели я получила ответ с просьбой связаться с Надеждой Граховой, председателем Совета ветеранов города Елабуга.

Произошло невероятное

Надежда Грахова сообщила мне, что когда рассказала о моём письме на заседании комиссии по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, то произошло невероятное. Одна из женщин, сидевших за столом, произнесла: «Это мой папа!». Это была Наталья Геннадьевна Краснова, теперь её фамилия Сыромятникова. Она объяснила, что плохо ориентируется в интернете, и жалела, что не смогла дальше продолжить со мной общение.

По словам Натальи Красновой, её отец Геннадий Краснов был призван в армию Елабужским РВК Татарской АССР в январе 1943 года. Ему было 18 лет. «После войны папа вернулся в Елабугу, он коренной елабужанин, — сказала она. — Всю жизнь проработал в управлении разведывательного бурения (ЕУРБ) капитаном катера МН-10 53. Оттуда вышел на пенсию». Наталья Краснова поделилась и другими фотографиями из семейного архива.

О Слуцке рассказали на ТВ Елабуги

19 февраля 2020 года в программе телевидения «Елабуга-24» Надежда Грахова и Наталья Краснова рассказали, как фото из победного мая 1945 года в Слуцке объединило две страны — Беларусь и Россию, два города — Слуцк и Елабугу.

Подвиги Геннадия Краснова

Наталья Люцко продолжила поиски сведений о Геннадии Краснове. На сайте «Память народа» нашла наградные листы, где коротко описаны его подвиги, за которые он был награждён орденом Славы III степени, медалью «За отвагу», медалью «За взятие Берлина». Он воевал в 162-м гвардейском стрелковом полку 54-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го гвардейского стрелкового корпуса 28-й армии III Белорусского фронта, в конце войны — I Украинского фронта.

Как видно из наградных листов, Геннадий Краснов был отважным и храбрым бойцом.

Раненый остался в строю

В бою в районе населённого пункта Керрин на территории Германии, в Восточной Пруссии, 27 октября 1944 года со взводом организовал атаку, чтобы перерезать железнодорожную линию Шталлупенен (ныне Нестеров Калининградской области) и Губиннен (Гусев Калининградской области). Быстрым манёвром советские бойцы заняли укрепления и удержали рубеж до подхода всего батальона, заняв выгодную позицию. В этой схватке Геннадий Краснов был ранен, но остался в строю.

Под его миномётным огнём противник отступил

При ликвидации вражеской группировки немецких войск юго-восточнее Берлина в районе населённого пункта Яхцен — Брюк 29 апреля 1945 года Геннадий Круглов со своим расчётом стойко и мужественно обороняли занятые рубежи. При ожесточённой атаке противника вёл непрерывный шквальный огонь по гитлеровцам, не считаясь с артиллерийским обстрелом противника. Уничтожил до 65 вражеских солдат, поджёг бронетранспортёр, разбил 4 станковых пулемета. Противник, понеся большие потери, был вынужден отступить на исходные позиции.

Отбил контратаку противника

Медалью «За отвагу» гвардии старший сержант Геннадий Краснов был награждён за то, что во время боя у населённого пункта Ворвеген на территории Германии, когда противник пошёл в разведку боем, быстро работал у миномёта, уничтожил до 10 немецких солдат, чем помог рассеять вражескую группировку и отбить контратаку противника.