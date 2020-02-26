Столовые приборы 19-го века, гипсовый бюст Мадонны. Что интересного есть в коллекции победительницы «Instagram года #Слуцк-2019»

Случчанка Екатерина Скрынникова, победительница «Instagram года #Слуцк-2019», рассказала «Кур'еру», что из раритетных вещей она хотела бы приобрести и что ценного уже есть в её коллекции.

Напомним, что церемония награждения прошла в среду, 22 января, в лаунж-баре «Мята». Екатерина Скрынникова победила в номинации «Вдохновение». Девушка увлекается творчеством (поёт, фотографирует), любит ретро-стиль в одежде и ценит старые вещи с историей.

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Что из старинных вещей ты бы хотела приобрести?

Если рассуждать обширно, я бы хотела приобрести, наверное, усадебный дом. Старинный, с историей, в каком-нибудь лесу, чтобы атмосфера была воодушевляющая. Потому что какие-то мелкие вещи ты можешь с лёгкостью приобрести, а вот усадебный дом сложнее.

Самые ценные старинные вещи в твоей коллекции?

Так как за моими плечами есть большая родословная, которую я достойно несу, мне по наследству переходят фамильные ценности. Есть такие, которые не имеют какой-то ценности для общества, они ни золотые, ни серебряные, но они имеют ценность для моей семьи.

Например, столовые приборы из мельхиора 19-го века, бюст Мадонны из гипса, шкатулочки от прабабушки — это всё из Петербурга. И я думаю, что такие вещи я бы тоже передавала по наследству, потому что мне лично в руки в один из дней рождения их передала моя покойная бабушка. Я их, конечно, не часто открываю, но иногда нравится пересмотреть. И ещё фотографии, которые имеются в семейном архиве. Я считаю, что это такая ценность, которую нужно хранить.

СПРАВКА. Премия «Instagram года #Слуцк» учреждена газетой «Кур'ер». Создана для того, чтобы рассказать читателям об интересных аккаунтах случчан, отметить их авторов, мотивировать читателей газеты с креативом вести свои страницы в Instagram, а также организовать досуг в городе. Все публикации на эту тему здесь.

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