Сбила пешехода у «Случи». В ГАИ рассказали, действительно ли водитель хотела скрыться

Утром 26 февраля читательница «Кур'ера» сообщила о ДТП в районе «Случи», в котором был сбит пешеход. По её словам, женщина-водитель пыталась скрыться, но её задержали другие автомобилисты. Так ли это, рассказали в Слуцкой ГАИ.

Около 8 утра 57-летняя жительница Слуцка за рулём Volkswagen Tiguan ехала по улице М. Богдановича. На нерегулируемом пешеходном переходе (в районе поворота на налоговую инспекцию) она по касательной правым зеркалом задела пешехода. 36-летний случчанин отделался ушибом голени и не был госпитализирован, сообщили «Кур'еру» в ГАИ.

По словам женщины-водителя, она не скрывалась с места ДТП. Не имея возможности остановиться в крайнем правом ряду из-за машин, она решила развернуться, чтобы вернуться на место аварии. В этот момент её и остановил таксист.

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