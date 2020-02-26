В средней зарплате значительно потеряли как Слуцк, так и соседние города

По данным Белстата, средняя зарплата за январь по Слуцкому району составила 917,5 рубля. Что меньше на 67 рублей по сравнению с декабрём прошлого года.

Солигорский район потерял 454,7 рубля, Любанский — 51,3 рубля, Копыльский — 50 рублей, а Стародорожский — 12 рублей. В декабре работники получали выплаты к новогодним праздникам, поэтому в январе средняя зарплата упала. Не последнюю роль сыграла и новая система расчёта зарплат бюджетникам. Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».