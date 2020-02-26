Как на селе взять кредит или снять деньги? Просто!

Одним из стандартов жизни в сельских населённых пунктах является возможность для человека воспользоваться банковскими услугами. Совместная партнёрская программа «Беларусбанка» и «Белпочты» на деле показала, что это реально.
Сегодня к проекту подключены пять населённых пунктов Слуцкого района: Лучники, Замостье, Сороги, Знамя и Лядно.
В чём суть партнёрской программы
Как это не пафосно звучит, самое главное — это удовлетворить потребности клиентов, в том числе проживающих в сельской местности. Сегодня в результате такого тесного партнёрства многие жители сельской местности в республике могут стать клиентами Беларусбанка, не обращаясь в его учреждения. Населению в сельской местности стали доступны все основные банковские операции по вкладам и банковским платёжным карточкам, а также возможность оформления и выдачи потребительских кредитов на банковскую кредитную карточку.
Банковские услуги через почту
Совместный проект реализуется в Беларуси уже больше года. Интерес к банковским продуктам, предоставляемым через отделения почтовой связи на селе, только растёт, особенно с учётом расширения их перечня. Так, с начала прошлого года совершено уже более 3,5 млн операций в отделениях связи по пополнению счёта, снятию средств, просмотру баланса карточки, открыто более 1300 вкладов.
Перспективы и новые продукты
В перспективе Беларусбанк рассчитывает на расширение сотрудничества с «Белпочтой» по предоставлению финансовых продуктов и услуг. В настоящее время проводится совместная работа по организации в отделениях почтовой связи услуги по оформлению пакета документов для получения клиентами банковских платёжных карточек международной платёжной системы Masterсard. Кроме того, рассматривается возможность доставки платёжных карточек клиентам по месту жительства.В приоритете остаётся и расширение продуктовой линейки, внедрение новых депозитов и кредитов. «Белпочта» имеет уникальную по широте охвата территорий инфраструктуру. Учитывая это, Беларусбанк заинтересован в работе по увеличению числа почтовых отделений, предоставляющих максимальный перечень банковских продуктов и услуг на территориях, где представительство банка отсутствует. Одним из важных и основных посылов, заложенных в развитии данного проекта, является улучшение качества жизни сельского населения.
Что говорят клиенты Беларусбанка
Популярны ли банковские услуги, предлагаемые через почтовые отделения на селе, мы узнали в деревне Лядно.
Елена Невмержицкая, оператор почтового отделения в д. Лядно:
«Мы оказываем такие банковские услуги, как пополнение и выдача срочных вкладов, операции по платёжным банковским карточкам (пополнение, снятие наличных, просмотр баланса). У нас можно оформить платёжную карту «Белкарт».
Снять наличные средства, сделать различные платежи по карточкам и получить другие банковские услуги у нас — без комиссии. Комиссию берём только за свои почтовые услуги. Кроме этого, жители сельской местности могут оформлять у нас банковские вклады".
Людмила Кривуля:
«В нашем почтовом отделении я оплачиваю кредит, снимаю деньги с карточки. Все банковские операции, которые нужны, есть. Это удобно, не нужно в Слуцк ездить, всё можно сделать на месте».
Таисия Марченко:«Конечно, люди пользуются банковскими услугами на почте. Нужны деньги — идём на почту, снимаем. Естественно, обмен валюты на почте не сделаешь. Это было бы уже лишним, потому что у работника почты и своих дел много. Я тоже пользуюсь банковскими услугами: снимаю деньги с карточки».
УНП 100 325 912
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.