Как на селе взять кредит или снять деньги? Просто!

Одним из стандартов жизни в сельских населённых пунктах является возможность для человека воспользоваться банковскими услугами. Совместная партнёрская программа «Беларусбанка» и «Белпочты» на деле показала, что это реально.

Сегодня к проекту подключены пять населённых пунктов Слуцкого района: Лучники, Замостье, Сороги, Знамя и Лядно.

В чём суть партнёрской программы

Как это не пафосно звучит, самое главное — это удовлетворить потребности клиентов, в том числе проживающих в сельской местности. Сегодня в результате такого тесного партнёрства многие жители сельской местности в республике могут стать клиентами Беларусбанка, не обращаясь в его учреждения. Населению в сельской местности стали доступны все основные банковские операции по вкладам и банковским платёжным карточкам, а также возможность оформления и выдачи потребительских кредитов на банковскую кредитную карточку.

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Банковские услуги через почту

Совместный проект реализуется в Беларуси уже больше года. Интерес к банковским продуктам, предоставляемым через отделения почтовой связи на селе, только растёт, особенно с учётом расширения их перечня. Так, с начала прошлого года совершено уже более 3,5 млн операций в отделениях связи по пополнению счёта, снятию средств, просмотру баланса карточки, открыто более 1300 вкладов.

Перспективы и новые продукты

В перспективе Беларусбанк рассчитывает на расширение сотрудничества с «Белпочтой» по предоставлению финансовых продуктов и услуг. В настоящее время проводится совместная работа по организации в отделениях почтовой связи услуги по оформлению пакета документов для получения клиентами банковских платёжных карточек международной платёжной системы Masterсard. Кроме того, рассматривается возможность доставки платёжных карточек клиентам по месту жительства. В приоритете остаётся и расширение продуктовой линейки, внедрение новых депозитов и кредитов. «Белпочта» имеет уникальную по широте охвата территорий инфраструктуру. Учитывая это, Беларусбанк заинтересован в работе по увеличению числа почтовых отделений, предоставляющих максимальный перечень банковских продуктов и услуг на территориях, где представительство банка отсутствует. Одним из важных и основных посылов, заложенных в развитии данного проекта, является улучшение качества жизни сельского населения.

Что говорят клиенты Беларусбанка

Популярны ли банковские услуги, предлагаемые через почтовые отделения на селе, мы узнали в деревне Лядно.

Елена Невмержицкая, оператор почтового отделения в д. Лядно:

«Мы оказываем такие банковские услуги, как пополнение и выдача срочных вкладов, операции по платёжным банковским карточкам (пополнение, снятие наличных, просмотр баланса). У нас можно оформить платёжную карту «Белкарт».

Снять наличные средства, сделать различные платежи по карточкам и получить другие банковские услуги у нас — без комиссии. Комиссию берём только за свои почтовые услуги. Кроме этого, жители сельской местности могут оформлять у нас банковские вклады".

Людмила Кривуля:

«В нашем почтовом отделении я оплачиваю кредит, снимаю деньги с карточки. Все банковские операции, которые нужны, есть. Это удобно, не нужно в Слуцк ездить, всё можно сделать на месте».

Таисия Марченко: «Конечно, люди пользуются банковскими услугами на почте. Нужны деньги — идём на почту, снимаем. Естественно, обмен валюты на почте не сделаешь. Это было бы уже лишним, потому что у работника почты и своих дел много. Я тоже пользуюсь банковскими услугами: снимаю деньги с карточки».

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