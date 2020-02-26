Пенсионеров в Беларуси обещают переобучать, трудоустраивать и помогать стать предпринимателями

27 февраля истекает десять дней, отведённых Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь на общественное обсуждение проекта национальной стратегии «Достойное долголетие — 2030». Планируется, что по направлениям, обозначенным в этом документе, министерства и ведомства начнут работать уже в этом году.

Процесс обсуждения проекта стратегии на правовом форуме начался 17 февраля, но за это время опубликовано только две записи. С чем это связано — с неприятием предложенных мер, с неверием в то, что они приведут к желаемым результатам, или с неосведомлённостью о проведении обсуждения?

А между тем в этом документе намечены направления, предполагающие значительные изменения в отношении пожилых людей, их трудоустройства, образования, социального и медицинского обслуживания, физической активности. Отдельно обозначены способы, с помощью которых граждане должны копить деньги на достойную старость.

Почему возникла стратегия

По демографическому прогнозу к 2030 году доля пожилых граждан будет составлять более пятой части населения страны (21%).

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«Это указывает на устойчивый характер и интенсификацию процессов старения в перспективе. Основные проблемы связаны со снижением численности трудоспособного населения, снижением финансовой устойчивости пенсионной системы, ростом государственных расходов на здравоохранение и социальное обслуживание, низким уровнем участия пожилых граждан в жизни общества и другим», — отмечено в документе.

Так, например, численность и доля населения трудоспособного возраста с 2011 по 2019 год снизилась на 370 тысяч человек, или на 3,8 процентных пункта.

Пенсионеров будут обучать и трудоустраивать

В стратегии обозначены меры, которые позволят вовлечь пожилых людей в активную жизнь. В частности, предполагается их обучать, переобучать, помогать найти работу, содействовать в открытии предпринимательства. В связи с этим власти планируют контролировать, чтобы не допускалась дискриминация по возрасту при устройстве на работу.

Ещё одним стимулом продолжить трудовую деятельность должно стать повышение размера пенсий тем, кто откажется от пенсии и продолжит работать. Кроме того, белорусы должны рассчитывать не только на пенсию от государства, но и участвовать в дополнительном страховании и сберегательных программах и откладывать личные средства на старость.

Для пожилых будет больше кружков и спортивных секций

Отдельные главы документа рассказывают, что будет сделано в учреждениях здравоохранения, соцобслуживания и культуры, чтобы пенсионеры могли вести полноценную жизнь. В частности, обучение врачей общей практики, участковых медицинских сестёр, помощников врача в рамках по вопросам гериатрии и медико-социальной помощи пожилым.

Запланирована организация работы кружков, клубов по интересам на базе учреждений культуры библиотечного и клубного типа, центров народного творчества, общественных объединений, организаций, реализация культурно-творческих, социокультурных и других проектов для пожилых.

Причём рассматривается возможность установить для пенсионеров социально низкие тарифы или обслуживать их на безвозмездной основе.

Ежегодно местные органы власти будут отчитываться, как в регионе реализуется проект национальной стратегии «Достойное долголетие — 2030»

СПРАВКА: Замечания и предложения в проект национальной стратегии принимаются в специальной теме на правовом форуме Беларуси до 27 февраля 2020 года.