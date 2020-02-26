В Слуцке таксисты остановили «злостную» нарушительницу. Говорят, что она сбила пешехода и уехала

Краткое видео о том, как сегодня (26 февраля. — Прим. ред.) около 7.55 бдительные таксисты остановили «злостную» нарушительницу. Она, по их словам, сбила человека возле ресторана «Случь» и уехала с места ДТП, но вернулась через некоторое время, чтобы узнать, что с пешеходом.

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