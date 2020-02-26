Андрей Янчевский, представители ЖКХ, санстанции и милиции встретились с жильцами подъезда, где «кровищи, как кабана резали». Каким был диалог

В среду, 26 февраля, жильцы подъезда дома № 1 на улице Пионерской побывали на личном приёме у председателя Слуцкого райисполкома. Они требуют выселить жильцов, которые не дают им спокойно жить. Для разговора с жильцами Андрей Янчевский собрал руководителей разных ведомств, причастных к проблеме: ЖКХ, милиции, Центра гигиены и эпидемиологии и других. «Кур'ер» рассказывает, каким был диалог представителей власти со случчанами.

На личный приём к Андрею Янчевскому пришли шесть человек, в том числе пенсионеры, многодетные родители.

Они рассказали, что в одной из квартир подъезда живут мать и сын, которые нигде не работают, пьянствуют, нарушают порядок и досаждают соседям. Жители возмущены, что, несмотря на беспорядки, огромный долг за коммунальные услуги (более чем в 8 000 рублей), их почему-то не выселяют.

Председатель райисполкома, уже знавший о проблеме жильцов из публикации (на сайте «Кур'ера» — прим. редакции), выслушав жалобы, спросил у представителей ведомств, почему нет никакой реакции на эту ситуацию.

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«Все нарушения налицо. Такого не может быть, что нет процедуры, возможности повлиять на эту ситуацию: либо призвать их к порядку, либо выселить их в конце концов», — сказал он.

«А сколько можно этих протоколов составлять?»

Николай Воронько, директор Слуцкого ЖКХ, признал, что проблема есть. «В 2018 году мы подавали в суд на выселение, но суд отказал, так как она погасила задолженность. И осталось всё на прежнем месте, — сказал он. — За прошлый год мы составляли на неё (нанимателя квартиры — прим. редакции) и протоколы, и предписания, и акты. Последний раз были там совместно с санстанцией, МЧС, ЖЭУ-2, тоже составляли протокол. Сейчас готовим протокол на административную комиссию и документы в суд».

Выслушав директора ЖКХ, один из участников встречи удивился: «А сколько можно этих протоколов составлять? Если их бесчисленное количество уже», — сказал он.

К диалогу снова подключились жильцы, недоумевая, как должники оплатят, если они нигде не работают и законных средств к существованию у них нет. «Он (сын нанимателя квартиры — прим. редакции) — человек неисправимый, он трижды сидел. Он и не думает идти на работу. При попытке сделать замечание мы слышим в свой адрес угрозы. 21-й век, вроде бы всё решается, но как-то всё остановилось», — сказал один из жильцов, пришедших на встречу.

Главный санитарный врач района Павел Кучко сказал, что в этом случае налицо нарушение правил пользования жилыми помещениями, и пояснил, как можно действовать в подобной ситуации. «Механизм действия такой: комиссия выходит, составляется акт, ЖКХ подаёт акт для составления протокола на административную комиссию. Не менее трёх протоколов о нарушениях в год является основанием для подачи заявления в суд», — сказал он.

Представитель Слуцкого РОВД добавил, что прекрасно знает про этих жильцов, поскольку сотрудники много раз были там по жалобам соседей на шум во время пьянок в квартире. Все протоколы, которые составляют сотрудники милиции, они передают по подведомственности в ЖКХ. По мнению представителя РОВД, направлением неблагополучных жильцов в ЛТП проблему не решить. «Единственный выход, который мы видим, — это обращаться в суд о выселении данных жильцов за нарушение правил проживания. С учётом нашей информации суд должен правильно оценить ситуацию», — сказал он.

На решение проблемы — два месяца

Выслушав стороны, Андрей Янчевский определил срок для решения проблемы жителей подъезда — до конца апреля.

«Давайте исходить из того, что людям нужно нормально жить, а не терпеть это, — сказал глава района руководителям ведомств. — Это же невозможно так жить. Поставьте себя на их место. Вы бы терпели? Я думаю, что если бы у вас были такие соседи, то вы бы быстро управу нашли. Решение такое: начальнику милиции и директору ЖКХ — принять исчерпывающие меры, чтобы решить вопрос. Вы должны правильно понимать задачу: люди ждут и смотрят, есть справедливость на свете и власть или нет».

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