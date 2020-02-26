Утром на улице Виленской в Слуцке легковушка сбила женщину-пешехода. Она в больнице

Ещё одно ДТП с пешеходом произошло утром в среду, 26 февраля. Обстоятельства аварии «Кур'еру» рассказали в Слуцкой ГАИ.

Около 7.40 водитель за рулём Audi 80 ехал по улице Виленской в сторону микрорайона «Сахарный». Рядом с домом № 114 на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил случчанку. С различными травмами женщину-пешехода госпитализировали в травматологию Слуцкой больницы.

Предварительно, водитель был трезв. Произошедшему способствовали погодные условия (туман, морось).

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В ТЕМУ. Утром 26 февраля читательница «Кур'ера» сообщила о ещё одном ДТП в районе «Случи», в котором был сбит пешеход. По её словам, женщина-водитель пыталась скрыться, но её задержали другие автомобилисты. Так ли это, рассказали в Слуцкой ГАИ. Подробнее — по ссылке.