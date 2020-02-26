В среду, 26 февраля, в здании суда Слуцкого района прошли прения сторон по делу об убийстве двух пенсионеров и покушении на жизнь пожилой копылянки. Ни один из трёх обвиняемых не признал свою вину полностью.

Кратко о преступлениях

Первое преступление произошло 14 января прошлого года. В деревне Суховчицы Копыльского района был убит 79-летний Михаил Шугалей. Обвинения предъявлены 29-летнему Виктору Скрундику и 33-летнему Валентину Бушнину. Следователи установили, что пенсионера вначале душили шнурком, а потом обвиняемые подожгли его дом. Эксперты установили, что во время пожара потерпевший был ещё жив. Обвиняемые украли 50 рублей.

В этом же месяце, 21 января, в деревне Ульяновка Слуцкого района погиб 94-летний Владимир Гаркавый. Мужчину тоже душили и сожгли в доме, пока пенсионер был ещё жив. Преступники забрали 280 рублей и бутылки алкоголя. Обвинения предъявлены Виктору Скрундику и 25-летнему Виталию Мятежу.

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А уже 31 января 2019 года в деревне Суховчицы произошло очередное нападение — на 85-летнюю Софью Мацеле. Виктор Скрундик, которому предъявлено обвинение в покушении на убийство, избил женщину, грозился её убить и вымогал деньги.

Пенсионерке удалось спастись, знакомый Скрундика внезапно зашёл в дом и остановил его. По словам потерпевшей Мацеле, Скрундик пригрозил, что если она не отдаст деньги, то с женщиной будет так же, как с её односельчанином Шугалеем. Именно так стало известно о серии убийств пенсионеров, которые маскировали под пожары.

Что говорил прокурор

Прокурор в прениях подчеркнул, что, как часто бывает при совершении особо тяжких преступлений, обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения — по всем эпизодам. Он сказал, что, как заявляли сами фигуранты, желание раздобыть деньги на выпивку было единственным мотивом нападений. Скрундик и Бушнин ранее уже были судимы — за кражи, из трёх обвиняемых официально работал только Виталий Мятеж, но, как и его товарищи, был замечен в злоупотреблении алкоголем. Фигуранты были не только приятелями, Бушнин жил вместе с двоюродной сестрой Скрундика, а Мятеж — с его родной сестрой. И у Мятежа, и у Бушнина — на воспитании маленькие дети. По мнению прокурора, вина фигурантов доказана, пишет TUT.BY.

Гособвинитель Вадим Лолуа попросил приговорить:

Виктора Скрундика к исключительной мере наказания — расстрелу.

Напомним, что 29-летний Виктор Скрундик до задержания нигде не работал, судим за кражу и угон автомобиля. Судя по данным обвинения, он был самым активным членом банды. Был задержан 31 января 2019 года после его неудачной попытки убийства 85-летней копылянки.

Напомним, что 29-летний Виктор Скрундик до задержания нигде не работал, судим за кражу и угон автомобиля. Судя по данным обвинения, он был самым активным членом банды. Был задержан 31 января 2019 года после его неудачной попытки убийства 85-летней копылянки. Виталия Мятежа — к 22 годам в колонии. Напомним, что 25-летний Виталий Мятеж работал трактористом в сельхозпредприятии Слуцкого района. У него двое маленьких детей — 5 лет и 2 года, ранее судим не был.

Напомним, что 25-летний Виталий Мятеж работал трактористом в сельхозпредприятии Слуцкого района. У него двое маленьких детей — 5 лет и 2 года, ранее судим не был. Валентина Бушнина — к 18 годам заключения. Напомним, что 33-летний Валентин Бушнин окончил 9 классов, нигде не работал, судим шесть раз за кражи — первый раз в 15 лет. Обвиняемый женат, у него есть 4-летний ребёнок.

Под стражей эти трое обвиняемых находятся почти год.

Четвёртому обвиняемому по делу — 36-летнему Сергею Захарчене — прокурор запросил 1 год исправительных работ.

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