Сжигали стариков заживо. В Слуцке прокурор запросил смертную казнь

Сегодня, 26 февраля, в суде Слуцкого района продолжается заседание по делу о банде, грабившей и убивавшей стариков. Чтобы скрыть следы преступления, члены банды сжигали своих жертв заживо.

Сторона обвинения считает справедливым следующее наказание:

Захарченя — 1 год исправительных работ.

Мятеж — итого 22 года в колонии усиленного режима.

Бушнин — итого 18 лет.

Скрундик — смертная казнь (исключительная мера наказания — расстрел).

Напомним, что трёх жителей Слуцкого района обвиняют в убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины. По данным следствия, обвиняемые сначала душили стариков, а потом сжигали их заживо. Всё это происходило в январе 2019 года. Всех их связывают родственные отношения. Как говорят жители деревни Ульяновка Слуцкого района, банда держала в страхе жителей этой и окрестных деревень.

Четвёртый фигурант обвиняется только в краже, произошедшей в конце 2018-го.

Справка

29-летний Виктор Скрундик. До задержания нигде не работал, судим за кражу и угон автомобиля. Судя по данным обвинения, он был самым активным членом банды. Был задержан 31 января 2019 года после его неудачной попытки убийства 85-летней копылянки. Именно так стало известно о серии убийств пенсионеров, которые маскировали под пожары.

До задержания нигде не работал, судим за кражу и угон автомобиля. Судя по данным обвинения, он был самым активным членом банды. Был задержан 31 января 2019 года после его неудачной попытки убийства 85-летней копылянки. Именно так стало известно о серии убийств пенсионеров, которые маскировали под пожары. 33-летний Валентин Бушнин. Окончил 9 классов, нигде не работал, судим шесть раз за кражи — первый раз в 15 лет. Обвиняемый женат, у него есть 4-летний ребёнок.

Окончил 9 классов, нигде не работал, судим шесть раз за кражи — первый раз в 15 лет. Обвиняемый женат, у него есть 4-летний ребёнок. 25-летний Виталий Мятеж. Работал трактористом в сельхозпредприятии Слуцкого района. У него двое маленьких детей — 5 лет и 2 года, ранее судим не был.

Работал трактористом в сельхозпредприятии Слуцкого района. У него двое маленьких детей — 5 лет и 2 года, ранее судим не был. Все они были не просто знакомыми. Жёны Виталия М. и Валентина Б. — сёстры Виктора С. (одна из них родная, другая — двоюродная).

Под стражей эти трое обвиняемых находятся почти год.

Четвёртому обвиняемому по делу — 36-летнему Сергею Захарчене — предъявлено обвинение в краже.