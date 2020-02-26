Сжигали стариков заживо. В Слуцке прокурор запросил смертную казнь

Сегодня, 26 февраля, в суде Слуцкого района продолжается заседание по делу о банде, грабившей и убивавшей стариков. Чтобы скрыть следы преступления, члены банды сжигали своих жертв заживо.
Сторона обвинения считает справедливым следующее наказание:
- Захарченя — 1 год исправительных работ.
- Мятеж — итого 22 года в колонии усиленного режима.
- Бушнин — итого 18 лет.
- Скрундик — смертная казнь (исключительная мера наказания — расстрел).
Четвёртый фигурант обвиняется только в краже, произошедшей в конце 2018-го.
Справка
- 29-летний Виктор Скрундик. До задержания нигде не работал, судим за кражу и угон автомобиля. Судя по данным обвинения, он был самым активным членом банды. Был задержан 31 января 2019 года после его неудачной попытки убийства 85-летней копылянки. Именно так стало известно о серии убийств пенсионеров, которые маскировали под пожары.
- 33-летний Валентин Бушнин. Окончил 9 классов, нигде не работал, судим шесть раз за кражи — первый раз в 15 лет. Обвиняемый женат, у него есть 4-летний ребёнок.
- 25-летний Виталий Мятеж. Работал трактористом в сельхозпредприятии Слуцкого района. У него двое маленьких детей — 5 лет и 2 года, ранее судим не был.
- Все они были не просто знакомыми. Жёны Виталия М. и Валентина Б. — сёстры Виктора С. (одна из них родная, другая — двоюродная).
Под стражей эти трое обвиняемых находятся почти год.
- Четвёртому обвиняемому по делу — 36-летнему Сергею Захарчене — предъявлено обвинение в краже.
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