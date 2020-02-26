Как в Слуцке отпразднуют Масленицу. Программа гуляний

В воскресенье, 1 марта, в Слуцком городском парке проведут масленичные гулянья для жителей и гостей города.
Программа праздника
11.00−15.00 (главная площадка парка):
- театрализованно-развлекательная программа «Станем, людзі, карагодзіць — Масленіцу праводзіць!»;
- концертная программа «Музыкальный разгуляй»;
- танцевальная программа.
12.00−13.00 (детская площадка возле деревянных скульптур) — игровая программа «Масленичные потешки».
10.00−15.00 — выставка совместных работ воспитателей и воспитанников дошкольных учреждений города «Масленичное солнышко».
11.00−14.00 (спортивная площадка) — молодецкие забавы и народные аттракционы: дартс, кольцеброс, поднятие гирь, бой с мешками.
11.00−14.00 — подворье «Усадьба Масленки», с участием Слуцкого государственного колледжа, Слуцкого государственного сельскохозяйственного лицея.
11.00−14.00 — мастер-класс по изготовлению масленичных кукол, сувенирной продукции (учреждения культуры района).
11.00−14.00 — продажа масленичных кукол.
11.00−14.00 — выступления любительских коллективов учреждений культуры.
Об этом сообщает «Слуцкі край».
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.