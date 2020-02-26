Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 27 февраля. Обзор

Хочу обогревать дом электрическим котлом

В редакцию «Кур'ера» обратился случчанин Сергей Капариха. Он живёт в бараке на улице Гагарина. Все жильцы отапливают квартиры с помощью твердотопливных котлов. А Сергей Васильевич решил установить в своей квартире электрический котёл для отопления и подогрева воды. Как правильно оформить установку электрического котла для отопления и горячего водоснабжения, «Кур'ер» разбирался вместе со специалистами «Белэнерго», филиала «Слуцкие электросети» РУП «Минскэнерго» и службы райисполкома «Одно окно».

Как на селе взять кредит или снять деньги? Просто!

Одним из стандартов жизни в сельских населённых пунктах является возможность для человека воспользоваться банковскими услугами. Совместная партнёрская программа Беларусбанка и «Белпочты» на деле показала, что это реально.

Чем Мюнхен поразил слуцкую пенсионерку

Светлана, пенсионерка из Слуцка, две недели гостила у дочери в Мюнхене. Женщина впервые попала в Германию. Она рассказала «Кур'еру» о своих впечатлениях, что её удивило в магазинах, увеселительных заведениях и на улице.

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Кошка хочет кота. Всё, что нужно знать об этом

Котята взрослеют очень быстро. Проходит 2−3 месяца с тех пор, как в доме появился пушистый комочек, и люди на собственном опыте узнают, как меняется поведение животных во время половой охоты. Если питомец — кошка, то рано или поздно владельцы столкнутся с проблемой течки. С помощью практикующих ветеринаров «Кур'ер» подготовил ответы на популярные вопросы о половой охоте кошек.

Подняли по тревоге и бросили в «котёл»

Мой герой, о котором хочу рассказать, в неполные 18 лет участвовал в обороне Москвы, куда его, как и тысячи курсантов подольских училищ, отправили без подготовки, практически без оружия. Позже, чтобы выжить, ему довелось противостоять другим обстоятельствам.

«У меня коллекция слуцких газет»

Случчанин Леонид Вечер — коллекционер. Он собирает всё, что отличается друг от друга: марки, открытки, газеты, обёртки от шоколада, монеты, банкноты, утюги, ёлочные игрушки, керосиновые лампы, подсвечники и многое другое. Его увлечение помогло стать первым участником юбилейного конкурса «Кур'ера» «Пожелтевшие страницы».

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