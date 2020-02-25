В Слуцке на Социалистической угнали автомобиль. Уголовный розыск ищет свидетелей (фото)

Автомобиль сине-зелёного цвета Hyundai Lantra (регистрационный знак 1IAт7062) находился рядом с гаражным кооперативом «Надречный» (рядом с домами № 118, № 128, № 138 по улице Социалистической). В промежуток с декабря 2019 года по февраль 2020-го его угнали.

Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает местонахождение автомобиля. Если вы стали свидетелем или владеете какой-либо информацией, просьба сообщить об этом по телефонам (8033) 356 39 34 или 102.

Слуцкий РОВД заранее благодарит случчан за сотрудничество!