В Слуцке выставят на продажу здание бывшего хлебозавода. Как оно выглядит

Во вторник, 3 марта, на электронной бирже «БУТБ-Имущество» выставят на продажу производственный участок, который расположен по адресу: улица Заводская, 1А/1, 1А. Начальная цена — 239 732,29 рубля.



В лот входит «Производственный участок с огороженной территорией и расположенными на нём: производственным корпусом, зданием проходного пункта, асфальтным покрытием, забором сетчатым с двумя воротами». Здания построены в 1953 году.

Собственник имущества — ОАО «Оргпищепром». Как пояснил «Кур'еру» владелец лота, в советские времена это был хлебозавод. Когда «Оргпищепром» приобрёл эти здания, открыл там своё производство.

Напомним, что дата основания Слуцкого хлебозавода — 23 декабря 1953 года. А в 1978-м началось строительство нового хлебозавода, который вступил в строй в декабре 1980 года и работает по сей день.

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