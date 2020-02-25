Слуцкий РОВД обращается к владельцам огнестрельного оружия и напоминает о соблюдении мер безопасности при обращении с ним.

«Вы обязаны обеспечить надёжное хранение оружия в запираемых шкафах или металлических ящиках, исключающих доступ к нему родственников и посторонних лиц. Охотничьи ружья хранятся в чехлах в разряженном и разобранном состоянии отдельно от патронов», — отметил Андрей Мельник, старший инспектор по разрешительной работе отдела охраны правопорядка и профилактики Слуцкого РОВД.

По всем вопросам, связанным с оборотом оружия на территории Беларуси, вы можете обращаться в разрешительную систему Слуцкого РОВД по адресу: ул. Уласовца, 12 или по телефону: 5 26 32.

Время приёма граждан: понедельник, среда, пятница — с 8.00 до 13.00; вторник, четверг — с 15.00 до 20.00; суббота — с 9.00 до 13.00.

«Согласно действующему законодательству, граждане, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной и административной ответственности», — добавил Андрей Мельник.

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Граждане, обладающие информацией о незаконном хранении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, могут сообщить об этом по телефонам: 5 26 32 или 102.