Отделение «Стрела», успешная карьера, рукопашный бой… Зачем к кадетам в Слуцке приезжал начальник областной ГАИ

Слуцким кадетам рассказали, какие требования предъявляются к кандидатам на службу в ГАИ, какие знания при этом приветствуются, и проверили, знают ли ребята, как безопасно вести себя на дороге.

В понедельник, 24 февраля, в гости к воспитанникам Минского областного кадетского училища приехали полковник милиции Михаил Акулич, начальник УГАИ УВД Минского облисполкома, и майор милиции Ирина Сапунова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде. Вместе с Дмитрием Семибратовым, старшим инспектором ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД, и Александром Шавалеевым, и.о. начальника ОГАИ, они рассказали кадетам о детском дорожно-транспортном травматизме. Кроме этого, целью визита было сформировать положительный имидж сотрудника ОВД и помочь кадетам сориентироваться в выборе их будущей профессиональной деятельности.

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Блиц-опрос и отделение «Стрела»

Несмотря на прагматические задачи, беседа с кадетами была организована в лёгкой игровой и непринуждённой форме в виде блиц-опроса.

Для этого майор милиции Ирина Сапунова пригласила на сцену десять ребят. Они назвали своё отделение «Стрела».

Каждому кадету старший инспектор отделения по агитации и пропаганде задавала по два вопроса, которые касаются безопасности дорожного движения, например:

в каком возрасте можно идти учиться на права, а в каком — ездить на мотоцикле или автомобиле;

с какого возраста можно ездить на переднем сиденье авто;

где и какого цвета на велосипеде должны быть катафоты;

какие приоритеты существуют при пересечении перекрёстков (когда есть дорожные знаки, работающие светофоры, регулировщик);

какой поворот при движении по дороге наиболее опасный — левый или правый.

Кроме этого, ребятам предложили поразмышлять и интуитивно, и логически над решением различных дорожных ситуаций. За правильные ответы в подарок они получили листовки, фликеры, блокноты и ручки с логотипом ГАИ Минской области.

После блиц-опроса кадетам продемонстрировали профилактический фильм «Свои пять копеек» и видеоролик «Безопасный переход», в которых показывались десятки впечатляющих реальных ДТП с участием пешеходов. Благодаря этому ребята смогли не только закрепить свои знания ПДД, но и задуматься над тем, к чему может привести невнимательность и неосторожность на дороге.

«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом»

Выбор профессии — сложный и ответственный шаг в жизни человека. Для этого подростку необходима информация о профессиях в целом, о возможностях и требованиях каждой.

Чтобы сориентировать кадетов на выбор в пользу профессии высокой квалификации, руководитель областной Госавтоинспекции предложил ребятам обратить внимание на профессию сотрудника ГАИ.

Михаил Акулич рассказал воспитанникам кадетского училища о службе в ГАИ и её специфике, о требованиях к кандидатам и сотрудникам, познакомил со структурой ГАИ и задачами. Он отметил, что при поступлении на службу в ГАИ приветствуются знания, так или иначе связанные с организацией инфраструктуры и другими техническими областями.

Начальник УГАИ открыл новый смысл известного высказывания «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Ведь престижная служба в ГАИ позволяет не останавливаться на достигнутом. Это одна из профессий, имеющая хорошую перспективу карьерного роста, в котором поможет получение юридического образования.

Образование юриста можно получить как в гражданских вузах (например, в БГУ или Академии при Президенте), так и в учреждениях образования системы МВД (Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Могилёвский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь).

Невскрываемых замков не бывает

В завершение встречи сотрудники ГАИ обратили внимание родителей кадетов на то, что одной из наиболее острых в деятельности органов внутренних дел продолжает оставаться проблема предупреждения и раскрытия хищений имущества из жилых домов и квартир.

Преступники постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в жилища граждан. Они используют современную технику, радио и мобильную связь, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и запорных устройств. Чтобы проникнуть в дом, злоумышленники используют семь основных способов: взлом двери, воздействие на окно, через форточку, через балкон, подбор ключа, проворот сердцевины замка, свободный доступ.

Предметом посягательства является всё что угодно: посуда, продукты питания, одежда, хозяйственный инвентарь, электроинструмент, стройматериалы, бытовая техника и тому подобное.

Михаил Акулич напомнил всем присутствующим, что наиболее надёжным способом защиты от проникновения злоумышленников является установка охранной сигнализации.

Оборудованные ею объекты менее подвергнуты попыткам взлома и проникновения. Преступники редко решаются «штурмовать» такое жилище.

«Сказать просто спасибо — мало»

«Подобные мероприятия мы проводим систематически. Хорошо и тепло сотрудничаем с управлением Внутренних дел Минского облисполкома. Вчерашняя встреча с сотрудниками ГАИ области в хорошем смысле сразила наших кадетов наповал, — отметил Геннадий Карака, заместитель директора кадетского училища по воспитательной работе. — Огромную благодарность хочется выразить Михаилу Акуличу, который неравнодушен к тому, чтобы жизни и здоровью наших детей не угрожали никакие происшествия.

Отдельное спасибо Дмитрию Семибратову. После мероприятия он устроил для кадетов показательное выступление по рукопашному бою. Детям просто необходимо куда-то выплёскивать свою энергию и лучше делать это в нужном направлении. Мы даже договорились, чтобы такие занятия проводились регулярно.

Сказать просто спасибо — мало. Ведь за словами и действиями офицеров УГАИ Минского облисполкома стоит сохранение жизни наших детей. Низкий вам поклон от преподавателей училища и его воспитанников. Я уверен, в памяти наших кадетов — будущих офицеров — сохранится этот день".

За помощь в подготовке материала «Кур'ер» благодарит УГАИ УВД Минского облисполкома!