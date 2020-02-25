Быстрое старение кожи, астма, аллергия. Какие болезни провоцирует сухой воздух и какой увлажнитель выбрать для квартиры

В холодное время года батареи сушат воздух в квартире круглые сутки. Какие болезни провоцирует сухой воздух, как измерить влажность в помещении и какой тип увлажнителя лучше выбрать для квартиры.

Недостаток влаги в воздухе жилой комнаты или в офисе пагубно влияет на самочувствие и здоровье человека. Прежде всего, от сухого воздуха страдает кожа — она быстрее стареет, а также трескаются губы, пересыхают слизистые оболочки глаз и дыхательные пути.

При низкой влажности обостряются различные заболевания, такие как астма и аллергия. Кроме того, там тяжело находиться людям с ОРВИ. Больше всего страдают от пересушенного воздуха дети. Поэтому воздух в помещении лучше увлажнять.

Как измерить влажность в квартире

Влажность воздуха измеряют гигрометром. Такой прибор можно купить отдельно или он может быть в составе домашней метеостанции, которая измеряет температуру воздуха.

Врачи-гигиенисты рекомендуют поддерживать влажность воздуха в квартире на уровне 40−60% вне зависимости от времени года.

Реклама

Если показатель ниже, воздух нужно увлажнять, но важно и не перестараться.

Если уровень влажности выше 60%, начнёт появляться плесень, размножаются пылевые клещи, а из мебели активнее высвобождается формальдегид.

Какие бывают увлажнители

Ультразвуковой увлажнитель

В этих приборах вода разби­вается в мелкодисперсную пыль под воздействием ультразвуковой мембраны, а потом испаряется в воздух, увеличивая уровень влажности. Эти устройства значительно увеличивают влажность даже в больших квартирах. Они имеют низкий уровень шума. Среди плюсов таких устройств — возможность регулировки необходимого уровня влажности. Такие приборы чувствительны к качеству воды. Если в них нет дополнительных фильтров, нужно заливать только дистиллированную воду.

Паровые увлажнители

Паровые увлажнители по принципу действия напоминают электрочайники. Вода в них кипятится и выходит наружу в виде обыкновенного пара. В результате он увлажняет воздух в помещении. Паровой увлажнитель должен быть оснащён гигростатом — датчиком влажности воздуха, который отключает прибор при достижении определённого уровня. Такой тип увлажнителя подойдёт для комнат с температурой ниже комфортной, так как в процессе увлажнения воздуха будет повышаться и температура.

В ёмкость с водой можно добавить ароматические масла. Прибор потребляет много энергии и требует осторожного обращения. Его нельзя оставлять в местах, доступных детям.

Естественные увлажнители

Вода в такие увлажнители заливается в бачок, откуда попадает в поддон на сменные картриджи. С помощью вентиляторов воздух прогоняется сквозь влажный фильтр, на поверхности которого вода испаряется. В этот увлажнитель можно заливать обычную воду. Естественные увлажнители дороже остальных по цене.

Как правильно использовать увлажнитель

Не ставить его прямо у кровати, минимальное расстояние — 2 метра.

Для детской комнаты не подходят увлажнители воздуха парового типа. Случайно пролив воду, дети могут получить ожог.

Если вещи, расположенные рядом, стали влажными, нужно уменьшить мощность увлажнителя.

Регулярно меняйте воду в увлажнителе. В противном случае там могут появиться бактерии и плесень.

Периодически мойте увлажнитель с трёхпроцентным раствором перекиси водорода или средством, которое рекомендовано в инструкции.

Меняйте фильтр с той частотой, которая указана в инструкции, или чаще, если он стал грязным.

Используйте дистиллированную воду или из фильтра. В обычной воде есть примеси, которые оседают на мебели, как белый налёт. Эти частицы также могут спровоцировать проблемы с дыханием.