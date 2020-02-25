Люблю и читать, и смотреть фантастику. Скорее всего, поэтому мне прошедшей ночью приснился абсолютно дикий сон.

Помню, как оказываюсь внутри здания, хожу по тёмным коридорам. Знаю, что приехала на Белкалий с проверкой. Никого нет. Пусто, как в фильмах ужасов.

Когда наконец-то выбираюсь на улицу. Встречаю людей, которые в панике рассказывают, что произошло. Когда шахтёры бурили породу, обнаружили какую-то субстанцию. Её доставили в лабораторию. Биологи определили, что это древние грибки. Оказалось, что они вполне себе живы. И самое страшное — паразитируют на всё живое. Многие шахтёры и другие работники предприятия заразились и превратились в новые грибки.

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Как раз в здании, по которому я бродила, и находится эта лаборатория. До сих пор помню то ощущения страха и паники, которое меня захлестнуло: «А вдруг я заразилась???»

Почему-то оказываюсь перед дверью этой лаборатории. Слышно, как внутри что-то шевелится, перемещается по комнате. Но самое забавное, что кто-то рядом говорит, что гибки забаррикадировали дверь и никого не пускают внутрь. Значит сами чего-то боятся. И тут я проснулась. Задумалась, может хватит с меня фантастики?

СОННИК СЛУЦКА. «Кур'ер» документирует коллективное подсознательное Слуцка, собирая рассказы о том, что приснилось случчанам. Реальные люди, их реальные переживания. Это жизнь параллельного Слуцка из мира сновидений.

ПИШИТЕ. Как вы думаете, что значит этот сон? Делитесь в комментариях своими снами.