Слуцкая СШ № 11 признана лучшей в Минской области. Отметили и управление по образованию

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Последний звонок в слуцкой школе № 11. Фото, Слуцк

Средняя школа № 11 стала лучшим учреждением общего среднего образования в городской местности в Минской области. А управление по образованию Слуцкого райисполкома стало победителем в номинации «Лидер в реализации кадровой политики».

Результаты областного конкурса «За достижение высоких показателей в развитии образования» по итогам 2019 года оглашены сегодня, 25 февраля, в Борисове на итоговой коллегии главного управления по образованию Миноблисполкома.

Об этом «Кур'еру» сообщила Вероника Лашук, заместитель начальника управления по образованию Слуцкого райисполкома.

Лауреаты областного конкурса:

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  • Слуцкий центр детского творчества;
  • Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Восемь человек отмечены грамотами за высокие достижения, профессионализм, значимый вклад в развитие образования, творческий потенциал и плодотворное межведомственное сотрудничество:

  • Инна Лукашевич, педагог ГУО «Слуцкий районный ЦКРОиР»;
  • Владимир Жук, учитель информатики СШ № 11;
  • Елена Миронова, директор гимназии № 1;
  • Андрей Володин, директор Слуцкого районного физкультурно-оздоровительного центра;
  • Нина Грек, заведующая сектором по охране детства управления по образованию Слуцкого райисполкома;
  • Анна Трипещенок, педагог-психолог ГУО «Слуцкий социально-педагогический центр»;
  • Наталья Озёрная, преподаватель ГУО «Слуцкий государственный колледж»;
  • Светлана Барцевич, преподаватель ГУО «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей».

В тему. Какие школы и сады признаны лучшими в Слуцком районе в 2019 году. Список

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