Слуцкая СШ № 11 признана лучшей в Минской области. Отметили и управление по образованию

Средняя школа № 11 стала лучшим учреждением общего среднего образования в городской местности в Минской области. А управление по образованию Слуцкого райисполкома стало победителем в номинации «Лидер в реализации кадровой политики».

Результаты областного конкурса «За достижение высоких показателей в развитии образования» по итогам 2019 года оглашены сегодня, 25 февраля, в Борисове на итоговой коллегии главного управления по образованию Миноблисполкома.

Об этом «Кур'еру» сообщила Вероника Лашук, заместитель начальника управления по образованию Слуцкого райисполкома.

Лауреаты областного конкурса:

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Слуцкий центр детского творчества;

Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Восемь человек отмечены грамотами за высокие достижения, профессионализм, значимый вклад в развитие образования, творческий потенциал и плодотворное межведомственное сотрудничество:

Инна Лукашевич , педагог ГУО «Слуцкий районный ЦКРОиР»;

, педагог ГУО «Слуцкий районный ЦКРОиР»; Владимир Жук , учитель информатики СШ № 11;

, учитель информатики СШ № 11; Елена Миронова , директор гимназии № 1;

, директор гимназии № 1; Андрей Володин , директор Слуцкого районного физкультурно-оздоровительного центра;

, директор Слуцкого районного физкультурно-оздоровительного центра; Нина Грек , заведующая сектором по охране детства управления по образованию Слуцкого райисполкома;

, заведующая сектором по охране детства управления по образованию Слуцкого райисполкома; Анна Трипещенок , педагог-психолог ГУО «Слуцкий социально-педагогический центр»;

, педагог-психолог ГУО «Слуцкий социально-педагогический центр»; Наталья Озёрная , преподаватель ГУО «Слуцкий государственный колледж»;

, преподаватель ГУО «Слуцкий государственный колледж»; Светлана Барцевич, преподаватель ГУО «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей».

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