Слуцкая СШ № 11 признана лучшей в Минской области. Отметили и управление по образованию

Средняя школа № 11 стала лучшим учреждением общего среднего образования в городской местности в Минской области. А управление по образованию Слуцкого райисполкома стало победителем в номинации «Лидер в реализации кадровой политики».
Результаты областного конкурса «За достижение высоких показателей в развитии образования» по итогам 2019 года оглашены сегодня, 25 февраля, в Борисове на итоговой коллегии главного управления по образованию Миноблисполкома.
Об этом «Кур'еру» сообщила Вероника Лашук, заместитель начальника управления по образованию Слуцкого райисполкома.
Лауреаты областного конкурса:
- Слуцкий центр детского творчества;
- Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
Восемь человек отмечены грамотами за высокие достижения, профессионализм, значимый вклад в развитие образования, творческий потенциал и плодотворное межведомственное сотрудничество:
- Инна Лукашевич, педагог ГУО «Слуцкий районный ЦКРОиР»;
- Владимир Жук, учитель информатики СШ № 11;
- Елена Миронова, директор гимназии № 1;
- Андрей Володин, директор Слуцкого районного физкультурно-оздоровительного центра;
- Нина Грек, заведующая сектором по охране детства управления по образованию Слуцкого райисполкома;
- Анна Трипещенок, педагог-психолог ГУО «Слуцкий социально-педагогический центр»;
- Наталья Озёрная, преподаватель ГУО «Слуцкий государственный колледж»;
- Светлана Барцевич, преподаватель ГУО «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей».
В тему. Какие школы и сады признаны лучшими в Слуцком районе в 2019 году. Список
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