Житель 9-этажки в Слуцке смастерил новый дом для дворовой собаки. Прежнюю будку сотрудники ЖЭУ разломали и выкинули на свалку

На прошлой неделе случчанин Андрей сообщил «Кур'еру», что во дворе 9-этажки работники ЖЭУ-4 разломали и выкинули будку, оставив их дворового собаку Мухтара без крыши над головой. Мужчину возмутило бесчеловечное отношение к животному. Сегодня стало известно, что он смастерил псу новый дом.
«Несмотря на то, что нашего Муху в тот понедельник [17 февраля] лишили крыши над головой, я нашёл материалы и смастерил ещё одну будку для собаки! Он сразу её полюбил, это было заметно. Поверьте, всё в нашей жизни возвращается бумерангом», — написал Андрей и прислал фотографии нового дома Мухтара.
Новоселье пёс справил в субботу, 22 февраля.
Также в редакцию «Кур'ера» пришло ещё одно письмо про Мухтара и его жильё. Вот что написала случчанка Ольга:
«На протяжении многих лет у дома № 13 на улице Молодёжной стоял стол со скамейками, где и днём, и ночью собирались люди в основном низкой социальной ответственности. Думаю, не стоит говорить, что там происходило и что после них оставалось. Много раз вызывали милицию и не один раз обращались к тем самым сотрудникам ЖЭУ с просьбой снести то, что было возведено, как сами бы сотрудники ЖЭУ сказали, несанкционированно. Так вот, оказывается, стол и скамейки сотрудники ЖЭУ убрать не могут, потому как не они ставили и не они вправе убирать. Хотелось бы спросить, а в чём разница между этими сооружениями и собачьей будкой, которую также установили не сотрудники ЖЭУ-4?!
[Далее автор письма перечисляет примеры недобросовестной, по его мнению, работы сотрудников различных служб]
Это небольшое отступление к тому, что сотрудники должны добросовестно исполнять свои обязанности на подведомственных им территориях, а не рушить то, к чему они не имеют никакого отношения!
В выходные у Мухтара появилась новая будка! Хочу поблагодарить этого, с большой буквы, ЧЕЛОВЕКА. Не знаю, тот ли это человек, кто сделал будку и в прошлый раз. Если даже другой, то очень греет душу, что в мире есть такие добрые люди. Вы делаете доброе дело! Спасибо большое!
Что ответили в ЖКХ
Светлана Каленчиц, начальник ЖЭУ-4, подтвердила «Кур'еру», что ранее её подчинённые выбросили будку на свалку.
«По закону даже домашних собак должны выгуливать в намордниках. А эта дворовая собака лежит в детской песочнице, из глаз у неё всё течёт, видно, что больная. Сердобольные жители смастерили ей будку, наставили мисок, подкармливают. Вообще, у нас незаконно содержать дворовых собак при дворовых и детских площадках», — ответила она.
Что касается вышеупомянутых случаев [о просьбах убрать стол со скамейками и недобросовестной работе сотрудников ЖЭУ] Светлана Каленчиц отметила, что к ней ни письменных, ни устных обращений не поступало. По её словам, жильцы дома № 13 на улице Молодёжной, наоборот, хвалят уборщицу дома, отмечая, что в подъездах всегда чистота.
Светлану Каленчиц заботит не здоровье детей и не законность вопреки которой якобы не могут жить на свете ничейные собаки (вряд ли собака все время лежит в песочнице и все время там кто-то играет особенно в эту пору года) , а ненависть к животному. Претензии к законности просто смешны. Никакой бродячий кот, существование которого «противозаконно», не станет её слушать и все равно пойдет срать в песочницу как бы ей ни жалко было детей, какие ты директивы не издавай. Также и голуби и дядьки с тётками низкой социальной ответственности. Если они все там гадят так их всех за нарушение «закона» на живодерню и в концлагерь?.. Смирись, тётка, иначе Великий Заступник всех угнетенных уберет тебя не только с должности, но даже и со света.
Она еще и дурака включила будто не понимает , что речь идет о дворниках и как пример приводит уборщицу подъездов. Строить из -себя дуру не лучшая стратегия
Почему в статье тунеядцы, паразиты конченные и алкаши названы лицами с «низкой социальной ответственностью».Если выражаться витевато это разве меняет суть?