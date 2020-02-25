Житель 9-этажки в Слуцке смастерил новый дом для дворовой собаки. Прежнюю будку сотрудники ЖЭУ разломали и выкинули на свалку

На прошлой неделе случчанин Андрей сообщил «Кур'еру», что во дворе 9-этажки работники ЖЭУ-4 разломали и выкинули будку, оставив их дворового собаку Мухтара без крыши над головой. Мужчину возмутило бесчеловечное отношение к животному. Сегодня стало известно, что он смастерил псу новый дом.

«Несмотря на то, что нашего Муху в тот понедельник [17 февраля] лишили крыши над головой, я нашёл материалы и смастерил ещё одну будку для собаки! Он сразу её полюбил, это было заметно. Поверьте, всё в нашей жизни возвращается бумерангом», — написал Андрей и прислал фотографии нового дома Мухтара.

Новоселье пёс справил в субботу, 22 февраля.

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Также в редакцию «Кур'ера» пришло ещё одно письмо про Мухтара и его жильё. Вот что написала случчанка Ольга:

«На протяжении многих лет у дома № 13 на улице Молодёжной стоял стол со скамейками, где и днём, и ночью собирались люди в основном низкой социальной ответственности. Думаю, не стоит говорить, что там происходило и что после них оставалось. Много раз вызывали милицию и не один раз обращались к тем самым сотрудникам ЖЭУ с просьбой снести то, что было возведено, как сами бы сотрудники ЖЭУ сказали, несанкционированно. Так вот, оказывается, стол и скамейки сотрудники ЖЭУ убрать не могут, потому как не они ставили и не они вправе убирать. Хотелось бы спросить, а в чём разница между этими сооружениями и собачьей будкой, которую также установили не сотрудники ЖЭУ-4?!

[Далее автор письма перечисляет примеры недобросовестной, по его мнению, работы сотрудников различных служб]

Это небольшое отступление к тому, что сотрудники должны добросовестно исполнять свои обязанности на подведомственных им территориях, а не рушить то, к чему они не имеют никакого отношения!

В выходные у Мухтара появилась новая будка! Хочу поблагодарить этого, с большой буквы, ЧЕЛОВЕКА. Не знаю, тот ли это человек, кто сделал будку и в прошлый раз. Если даже другой, то очень греет душу, что в мире есть такие добрые люди. Вы делаете доброе дело! Спасибо большое!

P. S. Если сотрудникам ЖКХ ещё раз захочется сломать и вывезти будку, то будет написано не одно письмо в высшие органы, в том числе и органы госконтроля, с фотографиями и подробными фактами их «качественной» работы. Будьте добрее! Не проходите мимо, когда вы видите котика или собачку, не думайте, что кто-то другой покормит или он сам что-нибудь себе найдёт. Покормите, даже маленькое лакомство спасёт им жизнь".

Что ответили в ЖКХ

Светлана Каленчиц, начальник ЖЭУ-4, подтвердила «Кур'еру», что ранее её подчинённые выбросили будку на свалку.

«По закону даже домашних собак должны выгуливать в намордниках. А эта дворовая собака лежит в детской песочнице, из глаз у неё всё течёт, видно, что больная. Сердобольные жители смастерили ей будку, наставили мисок, подкармливают. Вообще, у нас незаконно содержать дворовых собак при дворовых и детских площадках», — ответила она.

Что касается вышеупомянутых случаев [о просьбах убрать стол со скамейками и недобросовестной работе сотрудников ЖЭУ] Светлана Каленчиц отметила, что к ней ни письменных, ни устных обращений не поступало. По её словам, жильцы дома № 13 на улице Молодёжной, наоборот, хвалят уборщицу дома, отмечая, что в подъездах всегда чистота.