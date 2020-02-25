В Слуцке женщина бежала за автобусом и кричала. Что-то случилось

Сегодня утром на остановке «Суворова» из автобуса № 10 вышла пассажирка. Когда двери уже закрылись и автобус тронулся, она вдруг стала стучать в двери, отчаянно жестикулировать и просить: «Откройте! Откройте!»

Но автобус продолжал набирать скорость. Женщина побежала вдогонку, что-то кричала и махала руками. Было понятно, что что-то случилось, но не было слышно, что она кричит. Люди стали нажимать на кнопку «стоп» и тоже кричать, чтобы водитель остановился. Но только когда затарабанили в стекло, отделяющее кабину от салона, водитель наконец нажал на тормоз.

Запыхавшаяся женщина заскочила в салон и проговорила: «Я потеряла телефон!». Пассажиры быстро нашли его на полу и вернули хозяйке. Она облегчённо выдохнула.

Вот так: позитив и негатив в одном флаконе.

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