«Этот день у нас не отнять». Слуцкий предприниматель Владимир Бойко издал книгу к 75-летию Победы

Слуцкий предприниматель и владелец сайта «Наследие Слуцкого края» Владимир Бойко выпустил книгу, посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Издание «День Победы у нас не отнять!» стало итогом многолетней работы автора по сбору и сохранению документов, фотографий и инфор­­мации о Великой Отечественной войне и её героях. В книге представлены уникальные архивные материалы: фотодоку­менты времён, когда солдаты и офицеры Красной Армии освобож­дали страны Европы от фашизма. На каждом запечатлено мгновение истории, которое уже никогда не повторится.

Тираж книги — 500 экземпляров. По белорусским меркам для книги (фактически фотоальбома) в твёрдом переплёте формата на мелованной бумаге А4 это хороший тираж, пояснили «Кур'еру» в ОДО «Издательство «Четыре четверти», где была издана книга.

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Половину всех экземпляров Владимир Бойко раздал бесплатно. «30 подарил слуцкой библиотеке, 20 отдал в Совет ветеранов, также передал в отдел образования — для учебных учреждений. Подарил военкомату и различным общественным объединениям», — пояснил бизнесмен к беседе с корреспондентом газеты «Кур'ер».

Собеседник пояснил, что 70% всех изображений в книге имеют непосредственное отношение к Слуцку. «Многие фото и документы я специально выкупал на аукционах или люди мне передавали из своих личных архивов», — сказал Владимир Бойко. Порой случчанин не жалел отдать десятки долларов за документ, если видел, что он имеет отношение к Слуцку и по-своему уникален.

Практически о каждой фотографии или документе, которые представлены в книге, есть отдельная публикация на сайте «Наследие Слуцкого края» — nasledie-sluck.by.

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Владимир Бойко отмечает, что «…Созданию фотоальбома „День Победы у нас не отнять!“ предшествовало много событий. С течением времени мне удалось собрать коллекцию фотографий периода Великой Отечественной войны, которую постепенно пополняли удостоверения к наградам, благодарности, некоторые другие материалы. Возникла творческая задумка, воплощением которой стала песня „День Победы у нас не отнять!“, написанная и исполненная моим товарищем Станиславом Коршаком. Так появилась идея создания одноимённого фотоальбома — ещё одного напоминания о том, чего нельзя изменить, о том, что не должно повториться, о том, что никогда не забудем!»

Книга адресована всем, кому дорога память о нашей Победе.

По вопросам приобре­тения книги обращаться к автору: Бойко Владимир Владимирович, +375 29 650 09 67.

СПРАВКА «КУР'ЕРА». Напомним, что сайт «Наследие Слуцкого края» Владимир Бойко создал в начале 2012 года. Всё это время он на собственные средства (а это сотни рублей в месяц) поддерживает его активную работу и спонсирует создание новых материалов об истории Случчины.

Также Владимир Бойко участвует в деятельности созданного им поискового отряда, цель которого — помощь в раскопках и изучении мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны.