Пока в Слуцке выбрасывают будки собак на свалку, фонд Брижит Бардо готов научить белорусские власти не убивать бездомных животных

Удивительная история происходит в Слуцке с дворовой собакой по кличке Мухтар. Рабочие ЖЭУ разломали его будку и выбросили её на свалку. Неравнодушные жильцы смастерили псу новый дом. Чем закончится эта история, пока неизвестно. А тем временем Фонд помощи животным Брижит Бардо готов научить белорусские власти не убивать бездомных животных.



Об этом сообщила представительница фонда Брижит Олуа на пресс-конференции в Минске. Визит французской защитницы животных проходит с 19 по 25 февраля.

Фонд уже оплатил два проекта: обучение белорусских ветеринаров правильной технике стерилизации и стерилизация 300 бездомных собак в апреле этого года. «Но инвестируя в Беларусь, FBB хочет увидеть результат, ведь Беларусь — не единственная страна, которая просит фонд о помощи», — отметила Олуа. По её словам, фонд Бардо будет помогать Беларуси, если не будет страданий и смертей, фонду нужны гарантии, что ни одно животное не будет усыплено, что его отпустят после правильно выполненной стерилизации.

FBB призывает белорусские власти перейти на метод «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск» вместо «отлов — убийство». А «Фауну города», шокировавшую её в первый визит, предлагает перепрофилировать в центр по бесплатной стерилизации бездомных и домашних животных.

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Между тем идею создания приютов для бездомных животных Брижит Олуа считает не самой лучшей. Зоозащитница считает, что животных нужно стерилизовать и оставлять там, где они жили. А не запирать их на всю жизнь в клетке.

По мнению Олуа, «очень важно, чтобы люди изменили своё отношение к животным и помогали четвероногим друзьям вместо того, чтобы просто избавляться от них».

Как всё началось

Осенью 2018 года французская кинозвезда и создательница международного Фонда помощи животным Брижит Бардо обратилась к Александру Лукашенко с просьбой о защите бездомных животных. Бардо узнала, что «бездомные животные в Беларуси подвергаются жестокому обращению и погибают мучительной смертью, гибнут от отравленных приманок, их отстреливают, иногда в присутствии детей, по иррациональным и бесчеловечным приказам виновных должностных лиц и специальных служб».

Ответное письмо было направлено в фонд Бардо за подписью министра иностранных дел Владимира Макея. В нём утверждалось, что Беларусь придаёт серьёзное внимание теме защиты животных, а также выражалось уверенность, что сотрудничество белорусских профильных организаций с фондом Бардо пойдёт на пользу обеим сторонам.

По словам Олуа, реальная ситуация с обращением с беспризорными животными в Беларуси очень отличается от того, что страна заявляет на международном уровне.

Что сейчас

Во время второго визита Брижит Олуа встретилась с чиновниками Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Генпрокуратуры, депутатами парламента, руководством предприятия «Фауна города» и активистами зоозащитных общественных организаций. После круглого стола она заявила, что фонд Бардо поможет стерилизовать белорусских бездомных животных.

В то же время француженка хочет в следующий свой визит встретиться с президентом, чтобы спросить у него: «Знает ли он, что происходит, и почему, если он ответил мадам Бардо письмом, все предложенные нами логичные изменения блокируются?»

Она подчеркнула, что во Франции тоже много бездомных животных, но с помощью разных организаций ежегодно стерилизуется более 12 тысяч. «Так почему это невозможно здесь?» — отмечает зоозащитница.

По мнению Олуа, проблема обращения с бродячими животными в Беларуси — это не просто проблема с законом или правительством, это проблема общества в целом и каждого человека в отдельности. Глава фонда напомнила известные слова Ганди о том, что степень духовного развития нации определяется её отношением к животным.