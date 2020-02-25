Вопрос-ответ. Почему в выходные дни банкомат на Слуцком рынке не выдаёт наличные

Наша читательница обратила внимание, что в банкомате Белагропромбанка возле входа на рынок (Уласовца, 3) в самые посещаемые дни — пятницу, субботу и воскресенье — невозможно снять наличные деньги.

«Очень много жалоб от покупателей, которые приходят на рынок. Они вынуждены ездить или ходить в центр города, чтобы снять деньги с карты. Это и пенсионеры, и женщины с маленькими детьми, и приезжие, которым приходится объяснять, где искать ближайший банкомат. Звонки на горячую линию по номеру 136 не дают результата, потому что все операторы всегда заняты», — написала в редакцию «Кур'ера» случчанка Марина, которая работает на рынке.

Что ответили в банке

В администрации Белагропромбанка ответили, что им массовых жалоб от клиентов не поступало. Но то, что в выходные дни банкомат на рынке быстро «выбирают», согласились. При этом отметили, что банкоматы регулярно загружаются при минимальном остатке.

На вопрос «Почему перед выходными днями нельзя загрузить большую сумму, чтобы хватило всем?» ответили, что существует определённый лимит, который нельзя превысить.