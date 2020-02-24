Отбили награбленное золото, добывали секреты… Как в Слуцке подпольная группа семьи Маглыш сражалась с фашистами

Первым очагом сопротивления оккупантам в Слуцке стала группа, созданная в конце лета 1941-го семьёй Маглыш. Её костяком являлись глава семейства Яков Дмитриевич, его супруга Екатерина Тимофеевна, их дочь Надежда и её муж Иван Батурин.

В октябре 1941 года к ним присоединился Пётр Маглыш, бежавший из лагеря военнопленных. Он и возглавил эту группу.

Малые и большие дела

Подпольщики собирали оружие, боеприпасы, сведения об оккупантах. В доме в печке был замаскирован радиоприёмник, который позволял получать сведения Совинформбюро.

Группа Маглыша не действовала сама по себе. С первых своих шагов, с августа 1941-го, выполняла задания партизанского отряда (позже соединения) Василия Коржа. Постепенно ряды подпольщиков выросли до 20 человек. Они переправляли медикаменты для партизан, распространяли листовки, организовывали диверсии на предприятиях города, освободили и переправили к партизанам более ста военнопленных из концлагеря.

В это время в Слуцке параллельно возникло ещё несколько небольших подпольных групп. Пётр Маглыш установил связь с большинством из них. Это позволило перейти к более масштабным действиям.

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Самым громким делом подпольщиков стало нападение на банк, где фашисты хранили награбленные золото и деньги. Разрабатывал и проводил эту операцию Пётр Маглыш. К этому времени группа имела тесные контакты с некоторыми полицейскими. Удалось найти своих людей и среди сотрудников банка, те помогли в изготовлении слепков ключей от сейфов.

В марте 1942 года группа партизан и подпольщиков во главе с Петром Маглышем подошла к зданию банка. Без выстрелов и шума сняли часовых, проникли внутрь и захватили награбленные фашистами ценности. Той же ночью вывезли их за город, а позже отправили с партизанского аэродрома за линию фронта в фонд обороны.

Через год, 18 апреля 1943 года, газета «Народны мсцiвец», орган Слуцкого подпольного райкома, на первой странице опубликовала следующий материал: «Сакратару Мiнскага абкома КП (б) Беларусi таварышу Казлову. Перадайце працоўным Мiнска i Мiнскай вобласцi, партызанам i партызанкам, сабраўшым 3.075.827 рублёў грашыма i аблiгацыямi, 2.810 рублёў залатой чаканкай, залатыя i сярэбраныя рэчы на будаўнiцтва самалётаў „Партызан Слуцка“, „Партызан Мiнска“, „Партызан Барысава“, мой брацкi прывет i падзяку Чырвонай Армii. Iосiф Сталiн».

Перебежчик Байер

Отец Петра Маглыша Яков Дмитриевич был прекрасным мастером-механиком и неплохо владел немецким языком, выучив его в плену ещё во время Первой мировой войны. Всё это позволило наладить дружеские отношения с обер-лейтенантом Карлом Байером. Инженер по образованию, он возглавлял автомо­бильные мастерские и отличался лояльным отношением к населению. Байер пессимистично смотрел на перспективу победы Германии в войне с СССР. Это обстоятельство не осталось незамеченным подпольщиками. Байер догадывался о делах подпольной группы, но в службу безопасности не доносил. Яков Дмитриевич познакомил его с врачом местной больницы Валентиной Алейник, которая тоже была связана с партизанами. Уже после провала группы Маглыша в марте 1943 года Карл Байер с помощью Валентины Алейник встретился с партизанами на явочной квартире по улице Вечеркевича. Там были оговорены условия перехода немецкого офицера к партизанам. Чтобы обезопасить родню Карла Байера в Германии, дело обставили так, будто он стал жертвой нападения «бандитов».

В штабе бригады имени Фрунзе перебежчик поделился известными ему сведениями о ракете ФАУ. Это была практически первая относительно точная информация об «оружии возмездия» — так его называли в гитлеровской Германии.

О дальнейшей судьбе Байера известно немного. Самолётом он был переправлен в Москву. Позже в составе разведгруппы заброшен в Германию, где и погиб при выполнении боевого задания, связан­ного с получением инфор­мации о ракетах ФАУ.

Последняя схватка

После ограбления банка и других операций Маглышу и его группе было опасно оставаться в городе. За ними началась настоящая охота. Подпольщики решили уйти в партизаны, проведя напоследок крупную операцию — ликвидацию зданий городской управы, биржи труда, окружной полиции с уничтожением слуцкого гебитскомиссара, начальника жандармерии и начальника окружной полиции.

Однако планы были раскрыты. В руки фашистов попала связная, нашёлся в рядах подпольщиков и предатель. Начались аресты. Были схвачены Пётр Маглыш, его отец Яков Дмитриевич, арестованы другие участники группы. Сначала их держали в слуцкой тюрьме, а 26 марта 1943 года два десятка арестованных посадили в две грузовые машины и повезли на допросы в Минск.

Маглыш смог припасти осколок стекла, с помощью которого в районе деревни Самохваловичи некоторым узникам удалось освободиться от верёвок на руках. Пётр первым набросился на конвоира, выхватил у него автомат и попытался стрелять, однако оружие дало осечку. В завязавшейся борьбе Маглыш и часть подпольщиков были убиты, другие схвачены.

Чудом удалось бежать лишь Фёдору Пенязю, который и рассказал об обстоятельствах последней схватки.

О дальнейшей судьбе слуцких подпольщиков, увезённых в Минск, остаётся только догадываться.

Ещё накануне задуманной операции Надежда Маглыш вывезла в Старобинскую партизанскую зону своих детей и мать. Сама вернулась в Слуцк. Спустя несколько дней её арестовали. По дороге в тюрьму она пыталась бежать и была убита. Позже мать Надежды Екатерина Тимофеевна вместе со знакомой нашла на мусорной свалке тело убитой фашистами дочери и похоронила её на слуцком кладбище.

Этот материал является частью цикла публикаций о Слуцке и случчанах в годы Великой Отечественной войны. Как захватывали Слуцк, чем жили случчане в оккупации, как работало подполье, как освобождали и восстанавливали город. Все материалы цикла — здесь.