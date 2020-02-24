Личный опыт. Случчанка рассказала, почему покупает для дома только уценённые товары

Случчанка Лидия живёт в частном доме и принципиально покупает для его обустройства новые уценённые товары в интернет-магазинах. Она рассказала, почему это делает и сколько удалось сэкономить за два года при таком подходе.

Лидия говорит, что покупает «уценёнку» не из-за гло­бальной нищеты, а ради существенной экономии в быту.

«Просто я не хочу тратиться на хозяйственные мелочи и предметы, которых в свой дом нужно немало, — говорит собеседница. — А вот на качественные продукты, витамины, одежду, обувь, отдых денег не жалко.

Как выбираю товар

В основном пользуюсь магазином 7745. by, потому что в Слуцке есть их пункт выдачи и они часто делают уценки на 20−50% и больше. Чаще всего товары уценивают из-за каких-либо дефектов — сколы, царапины, некомплект. Всё это указывается в описании к товару.

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Первую уценённую вещь купила четыре года назад случайно. Искала спальный гарнитур с кроватью, шкафом, тумбочками, комодом с зеркалом. Когда нашла нужный гарнитур в рассрочку на три месяца, консультант предложил такой же, но уценённый на 300 рублей из-за повреждения на верхней крышке комода. Фото дефекта выслали, я посмотрела, что на использование комода это не повли­яет, и согла­силась.

После этого в раздел «уценённые товары» на сайтах крупных интернет-магазинов я стала заходить регулярно. Довольно часто уценивают что-то нехо­довое или безум­но дорогое просто для того, чтобы на товар обратили внимание. Но чаще уценку делают из-за:

Повреждённой упаковки или её отсутствия.

Небольшого дефекта изделия: царапины, потёртости, сколы, брак литья (формы для выпечки, кастрюля).

Бывает, что речь идёт о сколах, которые есть внутри посуды, но такие я не покупаю, потому что опасно для здоровья.

Неполной комплектации товара, например, у корзины для белья нет крышки.

Заводского брака, не влияющего на качество использования.

Что нужно знать об уценённом товаре

На уценённые товары гарантия сохраняется, кроме того дефекта, из-за которого он был уценён. Хотя срок гарантии указан в описании товара, я бы посоветовала уточнять это у менеджера при заказе.

Доставка товара и оплата

Мне удобно, что заказы приходят в течение двух-трёх дней и доставка бесплатная. На месте можно оплатить покупку и забрать или отказаться, если что-то не устраивает. Если есть несколько вариантов уценки одного и того же товара, его присылают даже в лучшем состоянии.

Реакция окружающих

Сначала я стеснялась кому-то говорить, что покупаю уценённые товары, или показывать их. Но однажды знакомая увидела у меня форму для пиццы и спросила, где такую купила. А когда узнала, что она мне обошлась в 4,85 рубля вместо 18 рублей из-за незначительной потёртости с внешнего края, то тоже захотела такую. Я и сейчас рассказываю не всем, потому что думаю, что начнутся пересуды. Но среди подруг моя идея получила поддержку. Им я показываю, что купила, и делюсь информацией, на каких сайтах искать.

Что меня удивило

Со временем в интернете нашла много магазинов, которые торгуют даже уценённой бытовой техникой, мебелью, товарами из Германии. Это отдельный бизнес. Правда, я не знаю, смогут ли починить в Слуцке электрокамин или швейную машину, предлагаемую там, поэтому не покупаю.

Кому не подойдёт такой опыт

Думаю, что педантичным и мнительным людям, которых приводит в ужас даже нетоварный вид упаковки, мой опыт не подойдёт. А для тех, кто смотрит на бытовые предметы с точки зрения полезности и функциональности, — самое то".

500 рублей удалось сэкономить Лидии, покупая уценённые товары. К примеру, она сэкономила:

300 рублей на спальном гарнитуре;

17 рублей на сушилке для белья;

15 рублей на офисном стуле;

250 рублей на посуде.

Уценённые товары можно посмотреть здесь.