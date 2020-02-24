Блины на слуцких дрожжах. Как мы проверили рецепт из советской книги, которой более 30 лет

В советские времена, когда девушки создавали семьи, мамы дарили им большие книги с рецептами. Тогда «гугла» ещё не существовало, поэтому другой возможности, чтобы освоить азы кулинарии, не было. Конечно, если не считать практического опыта, когда мать учила готовить дочь.



«Кур'ер» вместе с партнёром материала — компанией Interferm (Слуцкий дрожжевой завод) — специально к масленичной неделе проверил рецепт блинов их книги «Краткая энциклопедия домашнего хозяйства». Она издана в 1979 году и содержит информацию и советы по ведению домашнего хозяйства на все случаи жизни.

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Ингредиенты

На 1 кг пшеничной муки: 3 ст.л. топлёного или сливочного масла; 2 ст.л. сахарного песка; 2 яйца; 40 г дрожжей (по рекомендации Слуцкого дрожжевого завода, 20 г будет достаточно — Прим.ред.); 1,5 ч.л. соли; 5−6 стаканов воды или молока.

Приготовление

Для более короткого по времени эксперимента выбрали безопарный способ. Количество ингредиентов взяли в два раза меньше.

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1. Развести в тёплой воде или молоке дрожжи, растворить соль, сахарный песок, добавить яйца, всыпать муку.

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2. Всё тщательно размешать до образования однородной массы (поскольку тесто получилось очень густым, добавили ещё один стакан тёплого молока — Прим.ред.).

3. После этого влить в тесто растопленное масло, вновь размешать и поместить тесто в тёплое место (мы поставили на батарею, накрыв полотенцем — Прим.ред.).

4. Когда тесто поднимется, перемешать его ещё раз и вновь дать подняться.

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5. Выпекать блины на сковороде с толстым дном (желательно пользоваться одновременно несколькими сковородами). Сковороду хорошо нагреть, смазать жиром и немедленно разливательной ложкой вылить на неё тесто.

6. Блины должны быть рыхлые, ноздреватые. Когда одна сторона поджарится, ножом или лопаточкой перевернуть блин на другую сторону.

7. Готовые блины складывать в подогретую, покрытую салфеткой миску или на блюдо стопками, накрывая салфеткой.

8. Печь блины рекомендуется непосредственно перед едой и подавать горячими. К блинам отдельно подавать растопленное масло, сметану, сельдь, кильку, икру.