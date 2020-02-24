Блины на слуцких дрожжах. Как мы проверили рецепт из советской книги, которой более 30 лет

Ольга Паздерина
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В советские времена, когда девушки создавали семьи, мамы дарили им большие книги с рецептами. Тогда «гугла» ещё не существовало, поэтому другой возможности, чтобы освоить азы кулинарии, не было. Конечно, если не считать практического опыта, когда мать учила готовить дочь.


«Кур'ер» вместе с партнёром материала — компанией Interferm (Слуцкий дрожжевой завод) — специально к масленичной неделе проверил рецепт блинов их книги «Краткая энциклопедия домашнего хозяйства». Она издана в 1979 году и содержит информацию и советы по ведению домашнего хозяйства на все случаи жизни.

Ингредиенты

На 1 кг пшеничной муки: 3 ст.л. топлёного или сливочного масла; 2 ст.л. сахарного песка; 2 яйца; 40 г дрожжей (по рекомендации Слуцкого дрожжевого завода, 20 г будет достаточно — Прим.ред.); 1,5 ч.л. соли; 5−6 стаканов воды или молока.

Блины на слуцких дрожжах. Как мы проверили рецепт из советской книги, которой более 30 лет

Приготовление

Для более короткого по времени эксперимента выбрали безопарный способ. Количество ингредиентов взяли в два раза меньше.

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1. Развести в тёплой воде или молоке дрожжи, растворить соль, сахарный песок, добавить яйца, всыпать муку.

2. Всё тщательно размешать до образования однородной массы (поскольку тесто получилось очень густым, добавили ещё один стакан тёплого молока — Прим.ред.).

Блины на слуцких дрожжах. Как мы проверили рецепт из советской книги, которой более 30 лет

3. После этого влить в тесто растопленное масло, вновь размешать и поместить тесто в тёплое место (мы поставили на батарею, накрыв полотенцем — Прим.ред.).

Блины на слуцких дрожжах. Как мы проверили рецепт из советской книги, которой более 30 лет

4. Когда тесто поднимется, перемешать его ещё раз и вновь дать подняться.

5. Выпекать блины на сковороде с толстым дном (желательно пользоваться одновременно несколькими сковородами). Сковороду хорошо нагреть, смазать жиром и немедленно разливательной ложкой вылить на неё тесто.

Блины на слуцких дрожжах. Как мы проверили рецепт из советской книги, которой более 30 лет

6. Блины должны быть рыхлые, ноздреватые. Когда одна сторона поджарится, ножом или лопаточкой перевернуть блин на другую сторону.

Блины на слуцких дрожжах. Как мы проверили рецепт из советской книги, которой более 30 лет

7. Готовые блины складывать в подогретую, покрытую салфеткой миску или на блюдо стопками, накрывая салфеткой.

8. Печь блины рекомендуется непосредственно перед едой и подавать горячими. К блинам отдельно подавать растопленное масло, сметану, сельдь, кильку, икру.

Блины на слуцких дрожжах. Как мы проверили рецепт из советской книги, которой более 30 лет

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