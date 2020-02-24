В Слуцке прошёл районный этап 15-й областной олимпиады по ПДД. Кто стал победителем

В субботу, 22 февраля, средняя школа № 13 приняла около 90 участников олимпиады. Учащиеся 5, 6, 7-х классов из 29 школ Слуцкого района приняли участие в двух турах: индивидуальное решение билетов по ПДД и командное решение задач «Дорожная ситуация».

Об этом «Кур'еру» рассказала Светлана Губанович, методист ГУО «Слуцкий районный учебно-методический кабинет».

Школьники решали билеты, в которые были включены по 10 вопросов по Правилам дорожного движения. Каждой команде был дан билет с конкретной дорожной ситуацией (15 пунктов). Участники олимпиады должны были правильно ответить на все вопросы задачи.

Реклама

На решение билета отводилось 10 минут. При одинаковом количестве набранных баллов преимущество получали участники, затратившие наименьшее количество времени.

Олимпиаду проводили Дмитрий Семибратов, старший инспектор ОГАИ Слуцкого РОВД, и Никита Боровский, курсант ГУО «Академия Министерства внутренних дел РБ».

Кто стал победителем

В результате напряжённой борьбы победителями в личном первенстве среди учащихся 5-х классов стали:

Денис Солоницын, учащийся ГУО «Средняя школа № 6 г. Слуцка», награждён дипломом I степени;

Артём Дробыш, учащийся ГУО «Гимназия № 2 г. Слуцка», награждён дипломом II степени;

Павел Арефьев, учащийся ГУО «Исернский УПК ясли-сад-средняя школа», награждён дипломом III степени.

Среди учащихся 6-х классов победу одержали:

Илья Пацыкалик, учащийся средней школы № 6, награждён дипломом I степени;

Софья Колодкина, учащаяся средней школы № 2, награждена дипломом II степени;

Ульяна Герасименко, учащаяся гимназии № 2, награждена дипломом III степени.

Победу в личном первенстве среди учащихся 7-х классов одержали:

Никита Пупкевич, учащийся средней школы № 13, награждён дипломом I степени;

Вероника Павлусик, учащаяся средней школы № 6, награждена дипломом II степени;

Артём Кот, учащийся гимназии № 2, награждён дипломом III степени.

В командном первенстве четыре команды ответили на все 15 вопросов правильно, однако с учётом затраченного времени места распределились следующим образом:

первое место и диплом I степени завоевала команда средней школы № 13;

второе место и дипломом II степени награждена команда средней школы № 2;

третье место и диплом III степени достались команде Октябрьской базовой школы.

«Команде Слуцкого района, состоящей из победителей районного этапа, предстоит отстаивать честь Случчины на областной олимпиаде по Правилам дорожного движения 28 февраля в Борисове», — отметила Светлана Губанович.

Кроме дипломов, победители олимпиады получили сладкие призы от Слуцкого хлебозавода.

Для справки. Районная олимпиада по Правилам дорожного движения для учащихся 5, 6, 7-х классов проводится в Слуцком районе ежегодно. И направлена на формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах и в транспорте, совершенствование форм и методов работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, приобщение учащихся к изучению и соблюдению ПДД.