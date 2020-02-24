«Кровищи, как кабана резали». Жильцы подъезда в Слуцке требуют выселить семью, которая мешает спокойно жить

Жильцы первого подъезда дома № 1 на улице Пионерской жалуются на жителей одной из квартир, которые нигде не работают, пьянствуют, нарушают порядок и досаждают соседям. Жители возмущены, что, несмотря на беспорядки, огромный долг за коммунальные услуги, их почему-то не выселяют. Люди написали коллективную жалобу в райисполком. Юрист ЖКХ объяснил, кого и при каких условиях могут выселить по новому Жилищному кодексу.

Дом расположен в центре Слуцка рядом с бывшим рестораном «Вежа Града». По словам жильцов первого подъезда, квартиру занимает семья — мать и сын, от которой страдает весь подъезд, они живут здесь с момента заселения дома. Периоды затишья сменяются «дурдомом», поскольку все члены семьи, мать и сын, постоянно пьют сами или в компаниях «друзей». Сын недавно вернулся из мест не столь отдалённых, поэтому безобразий, по словам соседей, стало больше. Не только днём, но и ночью из квартиры разносятся звуки гулянки, шум. Бывает, что собутыльники дерутся.

Пьянки и драки

«В тамбуре лужа не высыхает, сигареты бросают, сборища ходят без конца, — рассказала „Кур'еру“ одна из жительниц подъезда. — На днях там подрались, что ли. Парень от них шёл по подъезду, весь в крови — на третьем этаже лужа была, как кабана резали. Кто его побил или порезал — не знаем. Ему зашили голову, и он вернулся сюда бухать».

Все жильцы жалуются, что по ночам пьяные ходят по подъезду, стучат всем подряд в двери и требуют то спичек, то таблеток. А днём могут пить не только в квартире, но и в подъезде, и на скамейке возле него.

Ужасы подъезда

Жильцы рассказали, что много раз вызывали милицию. Бывали здесь и громкие случаи.

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«Несколько лет назад ночью я проснулась от шума, — рассказывает одна пенсионерка. — Выглянула, смотрю — стоят машины МЧС, скорой, милиции. Пожарные вскрывали дверь болгаркой. Я видела, как мужчину, залитого кровью, на носилках выносили».

Ещё одну историю, но уже со смертельным исходом, помнит весь подъезд. Она произошла 14 октября прошлого года со слепым сожителем хозяйки неблагополучной квартиры. Свидетель того происшествия утверждает, что мужчину в тот день просто бросили одного.

«Я поднялась, он лежит на лестнице, голова свисает. Я его посадила. Ушла, потом слышу грохот. Я опять вышла, смотрю — он упал. Наверное, не нашёл перила. Его в больницу увезли, он там и умер», — так рассказывает о произошедшем свидетель этого случая.

Жильцы говорят, что дети боятся ходить по подъезду мимо пьяных компаний. Родителям приходится их встречать, провожать и контролировать по этажам.

В подъезд посторонние попадают, набирая код на домофоне, а когда жильцы его отключают, то придумывают разные уловки. «Ко мне как-то звонок в домофон, — говорит Галина. — Спрашиваю: „Кто?“ Отвечают: „Милиция, в 18-ю“. Ну, я и открыла. Посмотрела в глазок, а это не милиция вовсе, а они. Ходят, в подъезде пьют, окурки бросают. А кто знает, что будет завтра?»

Грязь, потопы, возгорания

У каждого из жильцов подъезда есть претензии к неспокойным соседям.

«Грязь, вонь, развели тараканов, антисанитария полная, — рассказывает Алла. — Я была у них в квартире, батарей нет, грязь такая, что в сарае чище. Там страшно, скопище всего, груды, я не знаю, откуда они это тащат, может, с помоек собирают. Что они сливают в туалет, вонь идёт — не зайдёшь. Жить здесь просто невозможно. Они нам так надоели. Но куда ни позвони, никому нет до этого дела. В выходные дни лучше не быть, они тут дают гастроли».

Больше других достаётся Зинаиде Кольцовой, которая живёт этажом ниже по этому же стояку. «Я терплю потопы два раза в год. Один раз затопили, через два месяца — снова затопили. Я вызываю „аварийку“, составляют акт, иначе не получить страховку. У них неисправна сантехника, старые гнилые трубы. Воду отключали, а когда включили, сразу потекло. И это происходит постоянно, каждый раз приходится восстанавливать квартиру, белить, красить, переклеивать обои».

Долги огромные, но не выселяют

Долги жильцов неблагополучной квартиры вместе с пеней превысили 8000 рублей. Им отключили свет, отрезали батареи отопления, отключают воду. Но, по словам соседей, свет в квартире, бывает, горит, потому что они подключаются к сетям соседей или общедомовым сетям. В прошлом году, по словам соседей, ЖКХ подавало иск в суд на выселение, но ничего не изменилось.

«Они питаются светом от площадки. Весь подъезд за них платит, — говорит одна из соседок. — В ЖКХ говорят: это не наше дело. А в „Электросетях“ ответили, что раз соседи оплатили, то это не является кражей, и подтверждающих документов нет. У меня натяжные потолки, когда от них протекло, в туалете проводка горела. Что за люди и почему никто на них не реагирует?! Ну давайте все так будем делать. Они так и живут: не работают и не платят. И никто не выселяет!» Эту информацию подтвердила Татьяна, жительница этого же подъезда. Соседи накрутили на её счётчик 130 кВт. Когда женщина пожаловалась, то пришли электрики и отсоединили незаконное подключение, но деньги ей никто не вернул.

Хозяйка той самой квартиры: «А у меня всё нормально»

Корреспондент «Кур'ера» вместе с Зинаидой Кольцовой постучались в дверь квартиры на пятом этаже. На стук вышла хозяйка, от неё исходил запах алкоголя. Женщина вела себя спокойно. Пригласила в квартиру. Вот такой с ней состоялся разговор:

— Хотим узнать, почему у вас сложилась такая ситуация с соседями.

— Какая у нас ситуация? У нас всё нормально.

— А шум, пьянки — это нормально?

— Это молодёжь, ребята. А как я их успокою?

— Милицию не пробовали вызывать?

— Тогда я сама буду битая.

— Как долг за квартиру думаете оплачивать?

— За месяц оплачу.

— Вы же не работаете. Где вы деньги возьмёте?

— Я устроюсь на работу и всё оплачу.

— Вы топите соседей, они жалуются на запах, на тараканов.

— Пройдите, посмотрите. Никаких тараканов здесь нет и никогда не было.

На момент прихода корреспондента электричество было отключено, отопление тоже, вода из крана текла.

В ЖЭУ решают вопрос

Сергей Иванов, начальник ЖЭУ-2, которое обслуживает дом, подтвердил наличие проблемы с жильцами квартиры: «Этот вопрос рассматривается, и будут приниматься меры к жильцам».

Комментировать ситуацию подробнее собеседник отказался. Поэтому осталось непонятным, квартира государственная или частная, какое именно решение выносил ранее суд и ставился ли вопрос об их выселении.

Об основаниях для выселения

«Основания для выселения подробно описаны в новой редакции Жилищного кодекса, решение принимает суд, — пояснил „Кур'еру“ Игорь Щаев, начальник отдела юридической деятельности Слуцкого ЖКХ. — Порядок применения тех или иных мер зависит в том числе от вида жилья: государственный жилой фонд, арендное жильё или оно находится в собственности гражданина. Также ЖК устанавливает, в каком случае выселение происходит с предоставлением другого жилья или без предоставления».

Выселить по решению суда могут

Из жилья госфонда, если:

граждане в течение календарного года 3 и более раз привлекались к административной ответственности за нарушение правил пользования, содержания жилых и вспомогательных помещений или если они систематически нарушают требования ЖК, что делает невозможным для других проживание с ними в одной квартире или в одном жилом доме;

раз привлекались к административной ответственности за нарушение правил пользования, содержания жилых и вспомогательных помещений или если они систематически нарушают требования ЖК, что делает невозможным для других проживание с ними в одной квартире или в одном жилом доме; имеют без уважительных причин 6-месячную задолженность по плате за ЖКУ, электроэнергию, за пользование жилым помещением. Или если задолженность не погашена в полном объёме.

Выселение нанимателя жилого помещения государственного жилищного фонда и членов, бывших членов его семьи, проживающих совместно с ним, производится после расторжения договора найма. Наниматели, не освободившие жилое помещение после расторжения договора, подлежат выселению в судебном порядке.

Из арендного жилья, если:

истечения срока действия договора найма, кроме случаев, когда этот договор подлежит заключению на новый срок;

действия договора найма, кроме случаев, когда этот договор подлежит заключению на новый срок; наличия без уважительных причин задолженности в размере 6-месячной платы за пользование и (или) платы за жилищно-коммунальные услуги, возмещения расходов на электроэнергию;

за пользование и (или) платы за жилищно-коммунальные услуги, возмещения расходов на электроэнергию; прекращения трудовых (служебных) отношений с организацией, предоставившей жильё или ходатайствовавшей о предоставлении арендного жилья.

Из собственного жилья, если:

собственник без уважительных причин имеет 6-месячную задолженность по плате за жилищно-коммунальные услуги, возмещению расходов на электроэнергию;

по плате за жилищно-коммунальные услуги, возмещению расходов на электроэнергию; собственник жилого помещения в течение года три и более раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил пользования, содержания жилых и вспомогательных помещений, выразившееся в разрушении, порче жилья или за иные нарушения требований ЖК, делающие невозможным для других проживание с ним в одном жилом доме, ограничивая указанными действиями права и законные интересы других граждан.

Местный исполнительный и распорядительный орган письменно предупреждает собственника о необходимости погасить задолженность либо устранить нарушения. Если он не делает этого в течение 1 месяца с даты получения предупреждения или продолжает совершать нарушения, местный исполнительный и распорядительный орган вправе подать в суд иск о понуждении собственника жилого помещения к возмездному отчуждению жилого помещения.

СПРАВКА: Подробно основания для выселения см. в Жилищном кодексе РБ, ст. 78,79,80, 86, 137