В воскресенье, 1 марта, случчане смогут отметить Масленицу в городском парке и двух деревнях района. А 28 и 29 февраля — ещё в двух.
В Слуцке праздник начнётся в 11.00. В программе: традиционно сжигание чучела Зимы, концертная программа, аттракционы, продажа блинов и другое. Масленичного столба не сделают — в прошлом году не нашлось желающих поучаствовать. Об этом «Кур'еру» рассказал Анатолий Осипов, директор Слуцкого городского парка культуры и отдыха.
Празднование Масленицы в деревнях и агрогородках
- Пятница, 28 февраля. Агрогородок Вежи, площадь перед Вежским сельским домом культуры. В программе праздника: игры, конкурсы, забавы, эстафеты, хороводы, песни, призы, подарки и масленичные блины. Начало в 11.30. Вход платный: билет стоит 7 рублей.
- Суббота, 29 февраля. Деревня Сороги, Сорогский сельский дом культуры. Праздник «Как на масленой неделе мы блиночки свои ели». Начало в 13.00.
- Воскресенье, 1 марта. Деревня Прощицы. Праздник «Масленіца ідзе, блінцы ды мёд нясе». Начало в 13.00.
- Воскресенье, 1 марта. Агрогородок Лядно, Лядненский сельский дом культуры. Праздник «Масленица весела, всех на праздник позвала». Начало в 13.00.
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