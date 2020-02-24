В воскресенье, 1 марта, случчане смогут отметить Масленицу в городском парке и двух деревнях района. А 28 и 29 февраля — ещё в двух.



В Слуцке праздник начнётся в 11.00. В программе: традиционно сжигание чучела Зимы, концертная программа, аттракционы, продажа блинов и другое. Масленичного столба не сделают — в прошлом году не нашлось желающих поучаствовать. Об этом «Кур'еру» рассказал Анатолий Осипов, директор Слуцкого городского парка культуры и отдыха.

Празднование Масленицы в деревнях и агрогородках

Пятница, 28 февраля. Агрогородок Вежи

Суббота, 29 февраля. Деревня Сороги , Сорогский сельский дом культуры. Праздник «Как на масленой неделе мы блиночки свои ели». Начало в 13.00.

, Сорогский сельский дом культуры. Праздник «Как на масленой неделе мы блиночки свои ели». Начало в 13.00. Воскресенье, 1 марта. Деревня Прощицы .

Воскресенье, 1 марта. Агрогородок Лядно,