Случчанка Юлия Макареня бросила учёбу в медицинском университете, чтобы заниматься тем, что приносит удовольствие. Lampa продолжает проводить блиц-опросы случчанок.

В этот раз наша собеседница — 25-летняя Юлия Макареня, которая работает визажистом-бровистом и мечтает собрать в одном месте самую крутую команду бьюти-мастеров в Слуцке.

Как вы проводите свободное время?

У меня почти нет свободного времени. Но если есть, то провожу его либо с семьёй, либо с друзьями. Зимой для меня вообще проблематично выйти на улицу — не люблю холод. А погулять по нему два часа — ещё проблематичнее. Летом проще. Не надо искать место в кафе, можно просто погулять в местах рядом с природой.

Какое место в Слуцке вам нравится больше всего? Почему?

Люблю места, где тишина и природа и нет большого скопления людей. Из заведений нравится кофейня «ПРО КОФЕ». Там тихо, спокойно и по-домашнему. А так я стараюсь уезжать из города, чтобы не пересекаться ни с кем из знакомых. Это издержки профессии. Иногда хочется отдохнуть от общения с людьми.

По вашему мнению, чего не хватает девушкам в Слуцке?

Мне кажется, слуцким девушкам не хватает уверенности. Многие случчанки хотят заниматься своим хобби, попробовать что-то новое, куда-то сходить.

Но не делают этого, потому что не хватает уверенности сказать обществу, что она сама в состоянии решить, чем ей стоит заниматься. Сначала получи диплом, роди, а потом «Куда тебе с ребёнком на руках?», «А о муже ты подумала?», «А что соседи скажут?» Сколько девушек упускают возможность жить счастливо только потому, что слушают мнение других и пытаются оправдаться.

Как вы думаете, какие встречи стоит проводить для девушек в Слуцке?

Любые. От того, как посадить ребёнка на горшок, и до того, как стать моделью мирового уровня. На каждый товар найдётся свой покупатель. Все мы разные, поэтому и темы встреч должны быть разные, чтобы захватить разных людей.

Какая у вас мечта? Можно ли реализовать её в Слуцке? Почему?

Хочу собрать крутую команду бьюти-мастеров в одном месте. Чтобы каждая девушка могла хотя бы один день в месяц уделить время себе любимой и не бегать по городу в поисках разных специалистов.