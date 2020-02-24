«Издержки профессии визажиста-бровиста — отдыхать от общения с людьми». Блиц-опрос Юлии Макарени

Виктория Капская
Виктория Капская
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Случчанка Юлия Макареня бросила учёбу в медицинском университете, чтобы заниматься тем, что приносит удовольствие. Lampa продолжает проводить блиц-опросы случчанок.

В этот раз наша собеседница — 25-летняя Юлия Макареня, которая работает визажистом-бровистом и мечтает собрать в одном месте самую крутую команду бьюти-мастеров в Слуцке.

«Издержки профессии визажиста-бровиста - отдыхать от общения с людьми». Блиц-опрос Юлии МакарениКак вы проводите свободное время?

У меня почти нет свободного времени. Но если есть, то провожу его либо с семьёй, либо с друзьями. Зимой для меня вообще проблематично выйти на улицу — не люблю холод. А погулять по нему два часа — ещё проблематичнее. Летом проще. Не надо искать место в кафе, можно просто погулять в местах рядом с природой.

Какое место в Слуцке вам нравится больше всего? Почему?

Люблю места, где тишина и природа и нет большого скопления людей. Из заведений нравится кофейня «ПРО КОФЕ». Там тихо, спокойно и по-домашнему. А так я стараюсь уезжать из города, чтобы не пересекаться ни с кем из знакомых. Это издержки профессии. Иногда хочется отдохнуть от общения с людьми.

По вашему мнению, чего не хватает девушкам в Слуцке?

Мне кажется, слуцким девушкам не хватает уверенности. Многие случчанки хотят заниматься своим хобби, попробовать что-то новое, куда-то сходить.

Но не делают этого, потому что не хватает уверенности сказать обществу, что она сама в состоянии решить, чем ей стоит заниматься. Сначала получи диплом, роди, а потом «Куда тебе с ребёнком на руках?», «А о муже ты подумала?», «А что соседи скажут?» Сколько девушек упускают возможность жить счастливо только потому, что слушают мнение других и пытаются оправдаться.

Как вы думаете, какие встречи стоит проводить для девушек в Слуцке?

Любые. От того, как посадить ребёнка на горшок, и до того, как стать моделью мирового уровня. На каждый товар найдётся свой покупатель. Все мы разные, поэтому и темы встреч должны быть разные, чтобы захватить разных людей.

Какая у вас мечта? Можно ли реализовать её в Слуцке? Почему?

Хочу собрать крутую команду бьюти-мастеров в одном месте. Чтобы каждая девушка могла хотя бы один день в месяц уделить время себе любимой и не бегать по городу в поисках разных специалистов.

Юлия Макареня — партнёр карты женского проекта Lampa. Если у вас есть карта, вы можете получить скидку 25% на макияж любой сложности, коррекцию, окрашивание и долговременную укладку бровей и 15% - на обучающие курсы.

Если у вас нет карты, вы можете приобрести её по адресу: ул. Ленина, 128 (редакция газеты «Кур'ер»). Стоимость — 5 рублей. Весь список партнёров — здесь.

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