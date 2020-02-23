Накануне Дня защитника отечества «Кур'ер» поговорил с девушками из Слуцка, которые ждали солдат из армии. Кому-то из них удалось дождаться, а кому-то — нет. Они рассказали свои истории, и чем обернулись для них 1.5 года службы возлюбленных.

«В армии женился на девушке, с которой мне изменил» Кристина: «Мне было 18 лет, кажется, что это было так давно. Тогда казалось, что первая любовь — самая искренняя, и мы вместе на всю жизнь, а армия — просто маленькое испытание. Мы были слишком молодые, чтобы реально смотреть на жизнь, а я вообще витала в розовых мечтах. До того, как он ушёл служить в армию, мы встречались около полугода. Всё свободное время проводили вместе, было легко и интересно, понимали друг друга с полуслова. Когда узнали, что его забирают, то это было трагедией, и не было времени переварить эту информацию или больше побыть вместе. Мы устроили с друзьями проводы, и через пару дней я проводила его до военкомата. Еще в течении дня надеялась, что вдруг приедет обратно, всякое бывает. Ожидания не оправдались, вечером он позвонил, сказал, что телефоны забирают и когда позвонит — не знает. Первые месяцы я находилась в депресняке, ела, спала, ходила на учебу, иногда встречалась с его друзьями и ждала звонка и встречи. Как настоящая „ждушка“ заводила календари ожидания до „дембеля“. Зависала в Вконтакте, в группах „Ждушечки Беларусь“, где общались девушки, чьи парни служили в армии. На тот момент я была настолько погружена в него, что не могла ни на чём сосредоточиться. Представляла наши встречи, общее будущее, как он вернётся, а я буду встречать его. Через пару месяцев парень стал звонить чаще, говорил, что любит и скучает, и мы скоро будем вместе. Но я не думала, что настолько скоро… Он вдруг начал говорить, что в армии делать нечего, и у него план. Я не понимала, что он имеет ввиду. О плане я узнала позже, он сам всё решил и моего мнения не спросил, а просто поставили перед фактом, ссылаясь на то, что так будет лучше и мне, ведь мы снова будем вместе. А план он придумал следующий: женился на девушке, с которой изменил мне перед армией. Она забеременела, собрала документы, и его отпустили „помогать жене и ребенку“, с которыми он не прожил ни дня. Я не знаю, почему он пошёл на такое — возникли у него трудности в армии или он морально был не готов к службе. Он мне ничего не объяснил и этой темы не хотел касаться. Когда он вернулся, я, как мне казалось, была рада, что он снова рядом, но не смогла простить предательство. Мне было больно и стыдно, ведь я даже не могла никому признаться, из-за чего он вернулся. Мы пытались некоторое время продолжать отношения, но ни к чему это не привело. Я поняла, что не хочу быть рядом с таким человеком. Вот так раскрывает людей армия, не всегда в лучшую сторону».

«Каждая встреча — особенная»

«Моего парня Артура забрали в армию в ноябре 2017 года. До того, как он получил повестку, мы встречались почти год. Учебка была в Печах, после его распределили в военную часть в Заслоново.

Я знала, что Артур прямо-таки рвался в армию, но тот момент, когда стало известно, что его забирают служить, стал для меня шоком. В голове не укладывалось, как это — прожить полтора года вдали от человека, с которым проводила все время. Я никогда не сталкивалась с ожиданием.

Мне казалось, что время будет тянуться вечно. Многие вещи стали вызывать грусть и тоску. Тяжело было гулять по местам, в которых были вместе, бесили парочки на улице, стала ненавидеть фильмы про любовь. Тяжело было привыкнуть к звонкам и встречам по расписанию.

Со временем я адаптировалась к новым условиям своей жизни. Даже нашла положительные моменты и начала извлекать из них пользу: погрузилась в работу, гуляла с друзьями, по вечерам бегала, играла в волейбол. Ездить на свидания получалось примерно раз в месяц — расстояние-то немаленькое. На дорогу в одну сторону уходило 2,5 часа до Печей и около 4 часов до Заслоново.

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Но каждая наша встреча — особенная. Все запоминалось до мелочей. Не могли наглядеться, наобниматься. Мечтали, чтобы время замерло, хотелось побыть хоть немного только вдвоем. Но даже эти встречи на КПП, где куча посторонних людей, наполняли нас обоих нежностью. А после недолгой встречи наступала глубокая грусть, которая длилась несколько дней.

Когда в голове прокручивала те минутки, то это грело мою душу. Каждый день я ждала звонка от своего солдата. Все 547 дней он мне звонил, хотя телефоны были запрещены. Не важно, был он в части, или на полигоне — всегда находил выход, как поговорить со мной хоть минуту. Бывало, и «прилетало» ему за это прилично.

Сам Артур считал, что дождаться парня из армии — это своего рода подвиг. Некоторых бросали уже через месяц службы, кого-то — через полгода. Артур, видя такое дело, тоже очень переживал, ревновал меня жутко. Тем более, что сослуживцы нагнетали: «Да все бабы одинаковые! Раз не берет трубку, значит, гуляет с кем-то!». Мне кажется, в такой обстановке морально очень сложно. Но я решила для себя, что этот парень — тот, кого я люблю и с кем хочу создать семью. Поэтому, дождаться его из армии было для меня естественным решением, даже вопроса такого не стояло.

Как-то летом Артур приехал в увольнение и вечером предложил съездить на озеро — наше любимое место, где были там много раз. На улице было прохладно, хоть и лето. Я оделась потеплее, шарф замотала — вид у меня был совсем не романтичный. И вот мы приехали. Гуляем, рассматриваем дома вдоль берега, спорим, кому какой дом больше нравится. Замерзли, пошли к машине отогреться. И тут Артур просит меня закрыть глаза. Если честно, я сразу же догадалась, что меня ждет. Хотя глаза все-таки закрыла. А Артур надел мне кольцо на палец и сделал предложение. Я, конечно же, ответила: «Да!»

В ночь перед дембелем я почти не спала, не находила себе места, голова была забита мыслями. Наступило утро. Я сходила на работу, провела все свои уроки в школе. А он как не позвонит, так все едет и едет… Но это время наступило. Я, взяла своих подруг с собой, чтобы одна фотографировала, а вторая снимала видео. Подъезжаем к военкомату, выходим из машины. И тут — он идет… Мой родной, милый мужчина. Я подумала: «Боже, какой он красивый в форме». Подружка что-то говорит, а я стою, как в тумане, как будто не со мной все происходит. Тут он подходит все ближе и ближе, сердце готово выпрыгнуть наружу. Он подошел, обнял меня и поцеловал, подарил огромный букет роз. Потом мы поехали к нему домой, там его уже ждали все родственникии и большой праздничный стол.

Весь оставшийся вечерясидела с ним рядышком в обнимку и слушала рассказы про армию. Это было такое счастье! Армия нас многому научила: быть сильными и ценить все то, что происходит вокруг нас. Любовь и отношения друг к другу с каждым днем стали сильнее. Мы расставили все точки, сумели справиться со многими делами в одиночку и понять, что такое любовь на расстоянии. Артур очень сильно поменялся после армии. Будто другой человек пришел ко мне. Внешне похорошел, поправился, подкачался. Ну, и вообще — стал мужественнее, сильнее. Сам говорит, что стал ценить домашний уют, родных и время. Я немного боялась, что вдруг не сможем быть вместе. Ведь я привыкла быть одна, делать все одна, а тут пришел он, и уже все по-другому. Но я переживала зря. Не прошло и месяца, как мы начали жить вместе, а через пол года расписались.

«Парень мне доверял»

«Я ждала парня из армии в 2014 году, он служил в Уручье. К этому времени у нас были довольно крепкие чувства. Мы встречались уже около четырёх лет. Мы были честны в отношениях, не обманывали и не передавали друг друга. Сомнений в том, что армия что-то изменит, не было..

На проводах в армию сказала ему и всем присутствующим, что обязательно дождусь и каждый месяц старалась приезжать к нему. Привозила еду, сладости и мы проводили время вместе.

Были времена, когда мы не виделись, потому что я училась заочно в институте. Сессии были по 5−6 недель, а ещё работа. Свободного время не было совсем.

Когда не виделись долго, было тоскливо. Но парень мне доверял и знал, что если не смогла приехать, то действительно не было возможности. В такие моменты спасали звонки. Первый месяц с телефонами было очень сложно, а после присяги стало полегче.

В то время, когда он был в армии, я жила обычной жизнью, понимала, настраивала себя так, что это время нужно просто переждать, всё скоро закончится. Хотя, конечно, хотелось, чтобы он поскорее вернулся, потому что я очень скучала.

Время, которое я была с ним, когда приезжала на свидания, пролетало, как 10 минут, хотя проводила там весь день, но его всегда было мало.

В день «дембеля» я была на работе. Он пришёл ко мне с букетом моих любимых красных роз. Это было неожиданно и приятно. Вскоре, 14 февраля 2016 года, он мне сделал предложение, и этим же летом мы поженились. После армии мой парень не изменился, а наоборот стал ещё лучше. Ничуть не жалею об этом этапе в нашей жизни.

«Постоянно подозревал, что у меня кто-то есть»

Анна: «Не очень люблю касаться темы, как я ждала парня из армии, рассказываю об этом очень редко. С тех пор прошло восемь лет. До армии мы встречались почти два года, отношения у нас были хорошие: мы не ссорились, не ругались, я часто гостила у него дома. Его родители считали меня частью семьи. Когда я проводила его в армию, нам было по 19 лет. Конечно, думала, что дождусь. Мне пришлось уехать в другой город работать, поэтому проведывать его получалось редко. Приехала только на присягу, и ещё раз через два месяца. Через полгода он охладел ко мне, реже звонил, а когда и звонил, то говорил мало, ничего не рассказывал, постоянно подозревал, что у меня кто-то есть и я с кем-то общаюсь. Эти повторяющиеся разговоры начали напрягать, я ведь на самом деле ни с кем не встречалась. Из-за этих упрёков я разозлилась и начала общаться с его другом. Мы созванивались, гуляли вместе, а через месяц друг сказал ему, что хотел бы завести со мной отношения, раз у нас не складываются. Мой парень, наверно, не ожидал такого поворота, сказал, что знал, что я его не дождусь, наговорил гадостей и мне, и своему другу. Больше мы не общались. Мне кажется, что на него подействовали разговоры в армии: там они друг другу промывают мозги, внушают, что всё девушки - плохие и гуляют на гражданке без них. С его другом у нас ничего не сложилось, потому что я общалась с ним, чтобы только своего парня разозлить, а получилось вот так. После расставания я долго не могла построить ни с кем долгих отношений, внутри грызло чувство вины. А он спустя пару лет после армии женился, думаю, что у него все хорошо. Я пол года назад тоже вышла замуж. Сейчас конечно понимаю, что в чём-то я была не права. Нужно было сначала поговорить и разобраться во всем с ним, а не кидаться из крайности в крайность. Но, видимо, не судьба, раз у нас ничего не получилось».