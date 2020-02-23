Накануне Дня защитника отечества «Кур'ер» поговорил с девушками из Слуцка, которые ждали солдат из армии. Кому-то из них удалось дождаться, а кому-то — нет. Они рассказали свои истории, и чем обернулись для них 1.5 года службы возлюбленных.
«В армии женился на девушке, с которой мне изменил»
«Каждая встреча — особенная»Ольга Дубовик: «Моего парня Артура забрали в армию в ноябре 2017 года. До того, как он получил повестку, мы встречались почти год. Учебка была в Печах, после его распределили в военную часть в Заслоново.
Я знала, что Артур прямо-таки рвался в армию, но тот момент, когда стало известно, что его забирают служить, стал для меня шоком. В голове не укладывалось, как это — прожить полтора года вдали от человека, с которым проводила все время. Я никогда не сталкивалась с ожиданием.
Мне казалось, что время будет тянуться вечно. Многие вещи стали вызывать грусть и тоску. Тяжело было гулять по местам, в которых были вместе, бесили парочки на улице, стала ненавидеть фильмы про любовь. Тяжело было привыкнуть к звонкам и встречам по расписанию.
Со временем я адаптировалась к новым условиям своей жизни. Даже нашла положительные моменты и начала извлекать из них пользу: погрузилась в работу, гуляла с друзьями, по вечерам бегала, играла в волейбол. Ездить на свидания получалось примерно раз в месяц — расстояние-то немаленькое. На дорогу в одну сторону уходило 2,5 часа до Печей и около 4 часов до Заслоново.
Но каждая наша встреча — особенная. Все запоминалось до мелочей. Не могли наглядеться, наобниматься. Мечтали, чтобы время замерло, хотелось побыть хоть немного только вдвоем. Но даже эти встречи на КПП, где куча посторонних людей, наполняли нас обоих нежностью. А после недолгой встречи наступала глубокая грусть, которая длилась несколько дней.
Когда в голове прокручивала те минутки, то это грело мою душу. Каждый день я ждала звонка от своего солдата. Все 547 дней он мне звонил, хотя телефоны были запрещены. Не важно, был он в части, или на полигоне — всегда находил выход, как поговорить со мной хоть минуту. Бывало, и «прилетало» ему за это прилично.
Сам Артур считал, что дождаться парня из армии — это своего рода подвиг. Некоторых бросали уже через месяц службы, кого-то — через полгода. Артур, видя такое дело, тоже очень переживал, ревновал меня жутко. Тем более, что сослуживцы нагнетали: «Да все бабы одинаковые! Раз не берет трубку, значит, гуляет с кем-то!». Мне кажется, в такой обстановке морально очень сложно. Но я решила для себя, что этот парень — тот, кого я люблю и с кем хочу создать семью. Поэтому, дождаться его из армии было для меня естественным решением, даже вопроса такого не стояло.
Как-то летом Артур приехал в увольнение и вечером предложил съездить на озеро — наше любимое место, где были там много раз. На улице было прохладно, хоть и лето. Я оделась потеплее, шарф замотала — вид у меня был совсем не романтичный. И вот мы приехали. Гуляем, рассматриваем дома вдоль берега, спорим, кому какой дом больше нравится. Замерзли, пошли к машине отогреться. И тут Артур просит меня закрыть глаза. Если честно, я сразу же догадалась, что меня ждет. Хотя глаза все-таки закрыла. А Артур надел мне кольцо на палец и сделал предложение. Я, конечно же, ответила: «Да!»
В ночь перед дембелем я почти не спала, не находила себе места, голова была забита мыслями. Наступило утро. Я сходила на работу, провела все свои уроки в школе. А он как не позвонит, так все едет и едет… Но это время наступило. Я, взяла своих подруг с собой, чтобы одна фотографировала, а вторая снимала видео. Подъезжаем к военкомату, выходим из машины. И тут — он идет… Мой родной, милый мужчина. Я подумала: «Боже, какой он красивый в форме». Подружка что-то говорит, а я стою, как в тумане, как будто не со мной все происходит. Тут он подходит все ближе и ближе, сердце готово выпрыгнуть наружу. Он подошел, обнял меня и поцеловал, подарил огромный букет роз. Потом мы поехали к нему домой, там его уже ждали все родственникии и большой праздничный стол.
Весь оставшийся вечерясидела с ним рядышком в обнимку и слушала рассказы про армию. Это было такое счастье! Армия нас многому научила: быть сильными и ценить все то, что происходит вокруг нас. Любовь и отношения друг к другу с каждым днем стали сильнее. Мы расставили все точки, сумели справиться со многими делами в одиночку и понять, что такое любовь на расстоянии. Артур очень сильно поменялся после армии. Будто другой человек пришел ко мне. Внешне похорошел, поправился, подкачался. Ну, и вообще — стал мужественнее, сильнее. Сам говорит, что стал ценить домашний уют, родных и время. Я немного боялась, что вдруг не сможем быть вместе. Ведь я привыкла быть одна, делать все одна, а тут пришел он, и уже все по-другому. Но я переживала зря. Не прошло и месяца, как мы начали жить вместе, а через пол года расписались.
«Парень мне доверял»Анастасия Адерихо: «Я ждала парня из армии в 2014 году, он служил в Уручье. К этому времени у нас были довольно крепкие чувства. Мы встречались уже около четырёх лет. Мы были честны в отношениях, не обманывали и не передавали друг друга. Сомнений в том, что армия что-то изменит, не было..
На проводах в армию сказала ему и всем присутствующим, что обязательно дождусь и каждый месяц старалась приезжать к нему. Привозила еду, сладости и мы проводили время вместе.
Были времена, когда мы не виделись, потому что я училась заочно в институте. Сессии были по 5−6 недель, а ещё работа. Свободного время не было совсем.
Когда не виделись долго, было тоскливо. Но парень мне доверял и знал, что если не смогла приехать, то действительно не было возможности. В такие моменты спасали звонки. Первый месяц с телефонами было очень сложно, а после присяги стало полегче.
В то время, когда он был в армии, я жила обычной жизнью, понимала, настраивала себя так, что это время нужно просто переждать, всё скоро закончится. Хотя, конечно, хотелось, чтобы он поскорее вернулся, потому что я очень скучала.
Время, которое я была с ним, когда приезжала на свидания, пролетало, как 10 минут, хотя проводила там весь день, но его всегда было мало.
В день «дембеля» я была на работе. Он пришёл ко мне с букетом моих любимых красных роз. Это было неожиданно и приятно. Вскоре, 14 февраля 2016 года, он мне сделал предложение, и этим же летом мы поженились.После армии мой парень не изменился, а наоборот стал ещё лучше. Ничуть не жалею об этом этапе в нашей жизни.
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