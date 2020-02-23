Происшествия на выходных: из-за ветра крыша остановки упала на голову пенсионерке

В субботу 22 февраля в Минске из-за порывов ветра до 18 м/с крыша остановки на улице Одинцова упала и ударила по голове пенсионерку. Женщина госпитализирована с лёгкой черепно-мозговой травмой.

Также в Беларуси из-за ветра упало 5 деревьев, из-за этого повреждены 4 автомобиля. В Гродно на автомобиль упал деревянный забор. Периодически нарушалось электроснабжение в 111 населённых пунктах. Аварийные бригады оперативно устранили отключения электричества. МЧС

В Городокском районе на охоте случайно застрелили человека

Поздно вечером в пятницу 21 февраля на охоте в Городокском районе от случайного выстрела погиб бизнесмен из Докшиц. Следователи работают со свидетелями, назначен ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. ОНТ

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Пьяного пешехода сбили на трасе Минск-Микашевичи

В США перевернулся рейсовый автобус, погибли 3 человека

В Москве таксист ограбил и сбил белоруску

Вечером в субботу 22 февраля в Солигорском районе возле Старобина на трассе Минск-Микашевичи 25-летний водитель на «Опель Вектра» наехал на 47-летнего пьяного пешехода, который находился на проезжей части. Пешехода с травмами доставили в реанимацию. На нём не было световозвращающих элементов. Onliner В субботу 22 февраля в американском штате Калифорния перевернулся рейсовый автобус. 3 пассажира погибли и ещё 18 получили травмы. В момент аварии в салоне автобуса находился 21 человек. По предварительной информации, водитель потерял управление на повороте. Сам он получил лёгкие травмы. Минск-Новости

В субботу 22 февраля в Замоскворечье водитель такси отобрал у белоруски паспорт, телефон и документы, перевёл себе её деньги через мобильное приложение, а потом сбил женщину. Та обратилась в полицию, но не смогла рассказать все подробности, потому что была сильно пьяна. С пострадавшей работают врачи. Еврорадио

Из-за землетрясения на границе Турции и Ирана погибло 7 человек

На границе Турции и Ирана в воскресенье 23 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов. В результате него погибли 7 человек: четверо детей и трое взрослых. 21 человек получили ранения. Из них 8 находятся в критическом состоянии. ОНТ

От коронавируса умер третий пассажир Diamond Princess, ему было 80 лет

На круизном лайнере Diamond Princess ранее обнаружили больного коронавирусом гражданина Китая, его эвакуировали, а лайнер закрыли на карантин. Позже с корабля эвакуировали около 1000 человек. От коронавируса умерли 2 пассажира лайнера, оба были японцами старше 80 лет. В воскресенье 23 февраля стало известно, что умер ещё один заразившийся — 80-летний японец. Еврорадио

Хроники коронавируса: почти 79 тысяч заражённых

К утру воскресенья 23 февраля в мире зафиксировано 78 766 случаев заражения коронавирусом. Из них в Китае — 77 005. Выздоровели 23 133 человека. Умерли 2 461 человек. Короновирус обнаружен в 26 странах мира. Коронавирус сегодня