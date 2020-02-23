Эхо недели. По деревне гуляют быки, мэр отвечает блогерам

В недавнем своём интервью Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, ответил, что думает про критику блогеров и рассказал про работу предприятий в городе. В беседе председатель обратил внимание на внушительный список позитивных изменений в жизни города и района. А теперь к другим новостям.



Что происходило в городе и на селе

На этой неделе местный Совет депутатов утвердил размер бюджета Слуцкого района на 2020 год. К слову, он увеличился на $ 8,45 млн. Самые большие расходы запланированы на образование. Нужно ли будет после этого родителям меньше сдавать на разные школьные сборы, пока неизвестно, зато известно, какие школы и сады признаны лучшими в Слуцком районе в 2019 году.

Новости с сыродельного комбината. Рабочие предприятия утверждали , что на предприятии собираются закрыть линию по розливу молока. Так ли это — мы выясняли здесь. В деревне Целевичи две женщины держат стадо быков как домашних хомячков. Соседи против: они утверждают, что не могут спокойно пройти по деревне из-за того, что животные свободно гуляют по деревне. А хозяйки животных говорят, что это они в опасности, потому что соседи отравили их корову и зарезали быка. Об истории противостояния можно прочитать здесь.

К нам обратились ещё и жители агрогородка Подлесье, которые жалуются, что вместо дороги у них месиво из грязи. Однажды у женщины застрял сапог в грязи и ей пришлось пойти босиком, потому что она не нашла свою обувь.

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Мы продолжаем следить за судьбой «стометровки» на Слуцком рынке. Предприниматели собирали подписи, рабочие замеряли участок: мы коротко рассказали о том, что происходило здесь с момента, когда у ИП вдруг потребовали покинуть место торговли, а власти заступились за них.

Продолжается и суд на Слуцкой бандой, которая заживо сжигала стариков. Предъявлено новое обвинение, один из подсудимых не признаёт убийства.

Происшествия

Под Слуцком «вылетела» в кювет и опрокинулась легковушка. В аварии пострадал и ребёнок.

и ребёнок. Браконьеры из Солигорска убили косулю, мясо разделили и разошлись по домам. Но их всё равно нашли.

косулю, мясо разделили и разошлись по домам. Но их всё равно нашли. Также за одно утро в Слуцком районе произошло два пожара. В одном из них погиб человек. Обстоятельства гибели мужчины устанавливает Следственный комитет.

человек. Обстоятельства гибели мужчины Следственный комитет. Также мы опубликовали обзор, какие преступления в Слуцке совершали подростки.

Про людей

Большинство случчан знают Сергея Горгуна как часового мастера. В эксклюзивном интервью «Кур'еру» он рассказал про службу в Афганистане. Как был под обстрелом, про гибель товарищей, про то, как горел и что он думает о войне.

Сегодня, 23 февраля, отмечается День защитника. Случчанки рассказали, как они ждали парней из армии и почему не дождались.

Консультации и объяснительная журналистика

Случчанин спросил, можно ли проехать к своему дому, если есть знак «Движение запрещено». Что ответили в ГАИ — тут.

Водители недовольны дорожной развязкой улиц Тройчанская и М. Богдановича в Слуцке. А в ГАИ говорят, что нет ни одной жалобы за три года.

О ком рассказал наш спецпроект Lampa

В очередном нашем блиц-опросе случчанка Лиана Гуреева рассказала, что увлекается идеями феминизма и мечтает стать веб-дизайнером. А вы знали, чтобы женщине было приятно, достаточно 7 см? Хозяйка секс-шопа ответила на вопросы, которые интересны всем.

Народные новости

Ваши народные новости, дорогие читатели, зачастую становятся самыми читаемыми и обсуждаемыми.

Не оставляют людей в покое «потяжелевшие жировки». Наша читательница рассказала, что ей, маме с ребёнком-инвалидом, выставили за общежитие и «коммуналку» почти 240 рублей.

Водитель предупредил об опасности на трассе под Слуцком из-за того, что кто-то снёс знак.

Случчанин Андрей провёл настоящее расследование, выяснив, что работники ЖКХ разломали будку и оставили собаку без крыши над головой.

А ещё один житель Слуцка просит вернуть в 11-й городок спортивную площадку, как это было 20 лет назад.

Почитать и посмотреть

Подснежниками в феврале нас уже не удивить, а вот распустившимися крокусами —да.

—да. Под Слуцком снова заметили аиста. Похоже, он даже не улетал на юг.

аиста. Похоже, он даже не улетал на юг. Фуд-блогер Амина Палазник поделилась рецептом лепёшки с сыром. Видеоурок — здесь .

. Видеосюрприз для любимой на киноэкране. Посмотрите , как 14 февраля житель Слуцка поздравил жену в кинотеатре «Беларусь».

, как 14 февраля житель Слуцка поздравил жену в кинотеатре «Беларусь». Слуцкие защитники природы получили международное признание BirdLife International.