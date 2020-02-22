В Слуцке пройдёт занятие по женской гимнастике. Кому она будет полезна (+ приём заявок)

У женской гимнастики есть множество плюсов — расслабление, повышение сексуальности, развитие гибкости и другие. Чтобы случчанки могли познакомиться с этой практикой, проект Lampa и газета «Кур'ер» организуют тренировку в Слуцке. Её проведёт Светлана Чистухина, тренер по женской гимнастике.

Встреча пройдёт в субботу, 29 февраля, в танцевальной студии «12:33». Участницы получат презенты от интернет-магазина дизайнерских ковриков и товаров для йоги doyoga.by.

Регистрация на встречу — здесь.

«В рутине повседневных забот женщины теряют себя, забывают о своём теле и душе. Женская гимнастика, наполненная глубоким содержанием и философским смыслом, — идеальное средство. Никаких изнуряющих тренировок и насилия над организмом. Только плавные, растягивающие позы, заряжающие энергией», — рассказывает Светлана.

Платно или бесплатно

Цена участия — донейшен (донейшен — это добровольное пожертвование: дадите столько, сколько посчитаете нужным). Чтобы стать участницей, заполните анкету. Количество мест ограничено. Перед встречей организаторы обзвонят всех участников.

Кто такая Светлана Чистухина

Светлана Чистухина родом из Слуцка, живёт и работает в Минске. Она проводит занятия по женской гимнастике, а также медитации и дыхательные практики.

«Мой уникальный подход в том, что я работаю в комплексе — применяю телесные, психологические и духовные практики. Это даёт потрясающий результат в жизни», — говорит Светлана.

По словам тренера, у неё десять лет опыта в женской гимнастике и ­­более 10 000 часов проведения групповых, индивидуальных занятий и сессий, семинаров, мастер-классов, марафонов и тематических мероприятий в Минске, Греции, Испании, Литве и онлайн.

Что будет на занятии

На тренировке Светлана Чистухина расскажет:

об истории возникновения женской гимнастики, её структуре и отличии от других практик;

о влиянии практики на физическое, эмоциональное и психологическое здоровье женщины;

о том, как с помощью гимнастики сохранить здоровье, и почему она является хорошей профилактикой «женских» заболеваний;

о том, как гимнастика помогает подготовиться к беременности и родам, а также восстановиться после них, и о многом другом.

После теории будет практика. Девушки выполнят женскую гимнастику, которая включает в себя и медитацию.

Кому будет полезна эта тренировка

Эта практика будет полезна для тех:

кто ищет простую и удобную практику на 10 минут в день;

кто устал и хочет расслабиться;

у кого болит спина, ноги, есть сколиоз и болезненные менструации;

кто хочет забеременеть или уже находится в положении;

кому важно быть здоровой, красивой, счастливой.

Что брать с собой на занятие

Чтобы было комфортно заниматься, возьмите с собой спортивную одежду и носки. Если есть гимнастический коврик — захватите его с собой.