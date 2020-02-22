Физическая активность уменьшает риск возникновения депрессии. При этом ваш образ жизни будет превалировать над генетическими факторами.

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Массачусетской больницы общего профиля (MGH), повышение уровня физической активности значительно снижает вероятность возникновения депрессии даже среди людей, которые генетически предрасположены к этому заболеванию. Результаты показывают, что люди, которые выделяли себе пару часов в неделю на физические упражнения, с меньшей вероятностью подвергнутся новым эпизодам депрессии, даже в условиях генетической предрасположенности расстройству.

Опираясь на данные геномных анализов и электронных медицинских карт, полученные почти от 8000 участников биобанка Partners Healthcare, исследование впервые показывает, как физическая активность может влиять на депрессию, несмотря на генетический риск. Исследователи следили за пациентами, которые заполнили опросник об образе жизни (включая физическую активность), когда записывались в Биобанк. Затем в течение следующих двух лет ученые добыли миллионы электронных данных о состоянии здоровья и определили людей, которым ставили диагноз «депрессия». Ученые также рассчитали баллы генетического риска для каждого участника, объединив информацию по всему геному в единый балл, который отражает унаследованный риск депрессии.

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Они обнаружили, что в течение следующих двух лет люди с более высоким генетическим риском чаще диагностировались с депрессией. Примечательно, однако, что люди, которые были более физически активны на начальном этапе, были менее склонны к развитию депрессии, даже после учета генетического риска. Кроме того, более высокие уровни физической активности защищали людей даже с самыми высокими генетическими показателями риска депрессии.

«Наши результаты убедительно свидетельствуют о том, что, когда речь идет о депрессии, гены не являются судьбой, а физическая активность может нейтрализовать врожденный риск. В среднем около 35 дополнительных минут физической активности каждый день могут помочь людям снизить риск и защититься от будущих эпизодов депрессии». Кармел Чой, доктор медицинских наук, MGH и Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Г. Чана и ведущий автор исследования

Исследователи обнаружили, что как краткие и интенсивные, так и длительные, но низкоинтенсивные упражнения были связаны с уменьшением шансов развить депрессию. В целом, вероятность «словить» депрессию падает на 17% на каждые дополнительные 4 часа активности в неделю.

Депрессия является основной причиной инвалидности во всем мире. Несмотря на огромную нагрузку на здоровье, стратегии борьбы с депрессией остаются ограниченными, а понимание общественностью надежных и контролируемых защитных факторов является неполным.

«Мы предоставляем многообещающие доказательства для консультирования пациентов и информацию о том, что они могут сделать для того, чтобы снизить риск. Даже если в истории их семьи случаи депрессии встречаются регулярно, даже если у них семейная история депрессии». Кармел Чой, ведущий автор исследования

«На данный момент, в психологии отсутствуют действенные способы предотвращения депрессии и других состояний психического здоровья. Я думаю, что это исследование показывает ценность реальных медицинских данных и геномики, чтобы дать ответы, которые помогут нам уменьшить бремя этих заболеваний». Старший автор Джордан Смоллер, доктор медицины

Помимо физической активности, команда MGH продолжает использовать данные биобанка и проводит другие крупномасштабные исследования, чтобы исследовать способы, с помощью которых люди могут снизить риск депрессии.

«Мы считаем, что существует ряд факторов, которые могут быть частью общей стратегии повышения устойчивости и предотвращения депрессии. Масштабы депрессии во всем мире подчеркивают необходимость эффективных стратегий, которые могут повлиять на как можно большее количество людей». Кармел Чой, ведущий автор исследования.

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