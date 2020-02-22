Что делать, если загорелся автомобиль. Алгоритм действий от слуцких спасателей

В Слуцком РОЧС «Кур'еру» рассказали порядок действий, если загорелся автомобиль.

Включите «аварийку», остановитесь.

Высадите пассажиров. Если дверь заклинило, выбейте стекло любыми подручными средствами.

Отщёлкните рычаг освобождения замка капота.

Вызовите сами или попросите кого-то позвонить по телефону МЧС.

Если дым идёт из-под капота, его нужно открывать осторожно, лучше с боку.

Широко распахивать капот не стоит: приток кислорода даст огню разгореться. Если капот заклинило от температуры, можно сделать щель при помощи монтировки или подручных средств: палки, доски, лопаты.

Направьте струю огнетушителя на очаг пожара, также можно использовать плотную ткань, брезент, песок, снег.

Если вы не можете справиться с загоранием и огонь охватывает всю машину — не рискуйте. Может взорваться бензобак. Отойдите на безопасное расстояние сами и отведите людей.

Рядом стоящие автомобили откатите в сторону или полейте водой, чтобы на них не перекинулся огонь.

Будьте осторожны, если во время происшествия вы работали в гараже или у вас промасленная одежда или руки: при тушении рискуете загореться сами.