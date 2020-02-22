Что делать, если загорелся автомобиль. Алгоритм действий от слуцких спасателей

В Слуцком РОЧС «Кур'еру» рассказали порядок действий, если загорелся автомобиль.
- Включите «аварийку», остановитесь.
- Высадите пассажиров. Если дверь заклинило, выбейте стекло любыми подручными средствами.
- Отщёлкните рычаг освобождения замка капота.
- Вызовите сами или попросите кого-то позвонить по телефону МЧС.
- Если дым идёт из-под капота, его нужно открывать осторожно, лучше с боку.
- Широко распахивать капот не стоит: приток кислорода даст огню разгореться. Если капот заклинило от температуры, можно сделать щель при помощи монтировки или подручных средств: палки, доски, лопаты.
- Направьте струю огнетушителя на очаг пожара, также можно использовать плотную ткань, брезент, песок, снег.
- Если вы не можете справиться с загоранием и огонь охватывает всю машину — не рискуйте. Может взорваться бензобак. Отойдите на безопасное расстояние сами и отведите людей.
- Рядом стоящие автомобили откатите в сторону или полейте водой, чтобы на них не перекинулся огонь.
Будьте осторожны, если во время происшествия вы работали в гараже или у вас промасленная одежда или руки: при тушении рискуете загореться сами.
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