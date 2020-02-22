«Баланс индивидуальной свободы сдвигается в сторону благополучия общества». Как допустимо бороться с эпидемиями

С момента, как в конце декабря 2019-го власти Китая сообщили о распространении ранее неизвестного коронавируса, его жертвами стали свыше полутора тысяч человек, более 60 тысяч человек находятся в больницах. Также стало известно о первой заразившейся россиянке и первой смерти в Европе. Лекарства от этого заболевания ещё нет. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сказал в начале февраля, что на разработку, тесты и внедрение лицензированной вакцины может уйти полтора года.

Пока лекарство не придумали, власти пытаются действовать в рамках правил борьбы с эпидемиями, однако некоторые из принимаемых ими мер вызывают вопросы. К примеру, сообщается, что в Китае людей закрывают в собственных квартирах на принудительный карантин, а в России пришедших на осмотр выгоняют из больниц.

Ещё более неоднозначными выглядят шаги, которые для борьбы с распространением вируса предпринимают обычные люди — которые, например, выходят на акции протеста против размещения карантинных центров вблизи населённых пунктов.

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Настоящее Время рассказывает о самых громких сообщениях, связанных со спорными попытками бороться с распространением коронавируса. Оценить эти меры с точки зрения их эффективности мы попросили молекулярного биолога и научного журналиста Ирину Якутенко.

Принудительный карантин

Вскоре после того, как о резком росте случаев заражения новым коронавирусом начали писать в СМИ, власти провинции Хубэй, в которой изначально вспыхнула эпидемия, закрыли границы, чтобы остановить распространение вируса на соседние провинции.

Однако впоследствии появились свидетельства, что людей, приехавших из Уханя, — эпицентра эпидемии — власти закрывают на домашний карантин без определённого медицинского наблюдения. В интернете было опубликовано несколько видео из провинций Цзянсу и Чжэцзян, где люди в чёрной государственной униформе баррикадируют двери предположительно вернувшихся из заражённых регионов и вешают таблички с надписью «домашний карантин, посещения запрещены». Но официальных подтверждений, что людей баррикадируют в домах, — нет.

По словам Ирины Якутенко, изоляция — наиболее эффективная мера сдерживания эпидемии, особенно в условиях отсутствия лекарств и вакцины. Но многое также зависит от типа вируса и продолжительности инкубационного периода заболевания — если она большая, то ограничение перемещения людей необходимо, если она короткая, то обычно заражённых быстро успевают госпитализировать.

Эффективным, по мнению Якутенко, может быть и принудительная изоляция людей в их домах. «Учитывая, что у них кончились места в больницах и карантинных центрах, то лучше, чтобы они дома посидели спокойно, — объясняет она. — Если в квартире всё сделано в соответствии со строительными нормами, и человек реально сидит дома и не контактирует с соседями, то он не может никого заразить.

По сути [принудительная изоляция] это правильно, но по-человечески — нет, — заключает Якутенко. — Удержание в карантине является приемлемой мерой, потому что в данном случае баланс между вашей индивидуальной свободой сдвигается в сторону благополучия всего общества".

То же подтверждается рекомендациями Всемирной организации здоровья по борьбе с пандемиями (сильная эпидемия, которая распространяется на определённую страну и за её пределы), например, обычного гриппа. В ВОЗ говорят, чтобы минимизировать урон здоровью населения, власти могут на время «отказаться от соблюдения отдельных прав человека», в частности, принудительно отправить на карантин или вакцинировать без согласия человека.

(Без)действие в медицине

В некоторых случаях из-за недостаточной информированности о коронавирусе паника возникает и среди медперсонала. В нескольких городах России уже были эпизоды, когда врачи отказывались провести осмотр людей, пришедших на проверку.

Так, в Уфе прилетевшего из Пекина местного жителя врачи выгнали из больницы. По словам родственников мужчины, когда он пришёл на обследование, сотрудники больницы «с криками» отправили его в приёмный покой, а сами заперлись в кабинете. Позже мужчину попросили покинуть больницу через чёрный ход.

Подобные ситуации могут быть вызваны именно недостатком информации. «Это просто бардак, — комментирует Ирина Якутенко. — Очевидно, что этим медикам ничего не сказали: ни о тест-системах, ни о правилах работы с такими людьми. Возможно, они перепугались, что они сейчас что-то сделают, а потом им влетит от начальства».

Другой примечательный случай произошёл в начале февраля в московской инфекционной больнице № 1. Пациентку с подозрением на коронавирус поместили в общую палату на шесть человек, а в отделении, по словам женщины, не было лицевых масок, мыла и туалетной бумаги. Как рассказала женщина, она вместо двух дней ждала результаты анализов три: врач якобы объяснил это тем, что «они где-то затерялись».

После того как женщина написала об этом в фейсбуке и позже лично поговорила с главврачом Светланой Сметаниной, результаты анализов обнаружились и не подтвердили у неё наличие заболевания, а предметы гигиены выдали ей на руки. В личном сообщении главврач больницы сказала, что тесты на коронавирус, как правило, берутся только у тех, кто общался с заражёнными или прилетел из Китая.

В то же время, считает Якутенко, подобные случаи могут быть связаны с тем, что в стране нет чётких регламентов по борьбе с эпидемиями коронавирусов.

«В России безусловно есть [официальные руководства] на случай эпидемий. Но насчёт именно коронавируса всё очень загадочно. У нас вообще государство не грешит открытостью. В случае с коронавирусом людям были нужны более конкретные инструкции, но никто им их не дал, а обществу, например, никто вообще ничего не сообщает».

В Минздраве РФ в начале февраля сообщили, что в медучреждения закупаются тест-системы, новые аппараты для вентиляции лёгких и насыщения крови кислородом (так как пневмония — одно из летальных осложнений коронавируса), а также что делается упор на средства личной защиты: маски, халаты и некоторые виды лекарств. Главный санитарный врач России Анна Попова подписала специальный указ о предотвращении распространения коронавируса, но документ говорит лишь о необходимости подготовки и определения мест для карантинов, тщательного медицинского контроля на границе и просветительской деятельности среди медперсонала и обычных жителей.

Нагнетание в СМИ

В конце января в российских федеральных СМИ начали распространяться теории о том, что коронавирус якобы может быть либо биологическим оружием США против Китая, либо следствием утечки из секретной китайской лаборатории. Эксперты считают, что активное распространение подобной информации в главных медиа страны может усилить панику среди населения.

Например, в Челябинской области России местные жители несколько дней протестовали против того, чтобы вблизи их населенных пунктов не открывали карантинный центр для наблюдения за гражданами Китая с подозрением на коронавирус. Региональные власти сначала предлагали расположить центр на одной турбазе, после стихийного митинга его перенесли на территорию детского лагеря в другой деревне, а после того как местные жители перекрыли к нему дорогу, — наблюдаемых распределили по больницам. Сообщается, что позже протестующие выехали на трассу вслед за машиной, в которой находились граждане КНР из карантинного центра, и проследили, что их действительно вывозят.

«Интересный вопрос, насколько государство должно влиять на контент, который распространяется в медиа в подобных случаях, — говорит Ирина Якутенко. — И здесь есть также вопрос степени этих регуляторных мер. Вот эти фильмы по Первому каналу, в которых рассказывается, что коронавирус — это оружие против Китая, их надо либо балансировать программами с нормальными экспертами, либо тормозить выпуски. Это безусловно следствие нагнетания, когда люди просто не пропустили „скорую“. Здесь должны быть приняты меры, но с другой стороны понятно, откуда возмущение у людей».

Накануне ВОЗ дала новому вирусу официальное название COVID-2019 (Сoronavirus Disease). В организации призывают отказаться от привязок заболеваний к определённым странам или национальностям, чтобы не стигматизировать жителей, посетителей регионов, возможных заразившихся и не способствовать их дискриминации.